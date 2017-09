RMK kutsub kohalikke metsaraiete planeerimise päevadele

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kutsub kohalikke elanikke osalema planeerimise päevadel, kus selgitatakse, kus ja miks on plaanis lähiajal korraldada metsaraieid. RMK-s on äsja valmis saanud reeglistik metsatöödest asulalähedastel, puhkamiseks mõeldud või väärtusliku kultuuripärandiga aladel.

Tädu mets Viimsi vallas oli üks paikadest Eestis, kus RMK oma avalikku planeerimispäeva pidas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tammneeme külavananem Raivo Kaare kinnitas, et metsaraie on ligi 20 000 elanikuga Viimsi valla elanikud ärevile ajanud ning seepärast tuleks sealkandis lageraiet pigem vältida ja raielangid võiks olla lubatust väiksemad.

"Selles mõttes on kohalik rahvas väga kriitline metsaraiete osas ja tahab väga kaasa rääkida ja tahab, et säiliks ka vana mets ja saaks väiksemate raielankidega korrastada. Seda võiks kokku leppida rahvaga," rääkis Kaare.

See, et mingis kõrgendatud avaliku huviga piirkonnas üldse metsatöid ei tehta, pole RMK Ida-Harju metsaülema Andrus Kevvai sõnul üldjuhul võimalik. Samas on RMK-l häid näiteid selle kohta, et kohalikega on võimalik kompromiss saavutada ja seega läbi rääkida tasub.

RMK-s kehtivad juba mõni kuu reeglid metsatööde planeerimise kohta asulalähedastes, aktiivsetes puhkepiirkondades või väärtusliku kultuuripärandiga metsades.

"Oleme pannud piiri, et lageraiet ei tee üle kolme hektari ja kui metsaseaduses on lubatud järgmine lank kohe kõrvale raiuda, siis me oleme öelnud, et meie seda uut ei tee enne kui vana on uuenenud," kinnitas Kevvai.

Viimsis on palju metsa võetud kaitse alla ja juba see seab raiele piirid ette. 1. novembriks peaks RMK konkreetsed metsamajandamise plaanid kodulehel kirjas olema ja seejärel võib pärast huvigruppide tagasisidet avalike koosolekutega edasi minna.