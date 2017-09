Merkel: Saksamaa on avatud kõnelustele Põhja-Koreaga

"Kui meid kutsutaks kõnelustel osalema, oleksin viivitamatult nõus," ütles Merkel ajalehele Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Merkeli sõnul olid kõnelused Iraani ja kuue suurvõimu vahel "pikk, kuid oluline diplomaatiaperiood, mis andis hea tulemuse".

"Pean võimalikuks samasuguses formaadis lahendust ka Põhja-Korea konfliktile. Euroopa ja eriti Saksmaaa peaksid olema valmis väga aktiivseks panustamiseks," ütles kantsler.

ÜRO peasekretär: Põhja-Korea kriis on viimaste aastate rängim

Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogrammiga seotud vastasseis on viimaste aastate rängim kriis maailmas, ütles ÜRO peasekretär António Guterres pühapäeval avaldatud intervjuus.

"Me loodame, et selle ohu tõsidus suunab meid mõistuse teele, enne kui on liiga hilja," ütles Guterres intervjuus Prantsuse väljaandele Le Journal du Dimanche.

"See on kõige tõsisem kriis, millega meil on tulnud viimastel aastatel silmitsi seista," sõnas Guterres, lisades, et ta on väga mures.

ÜRO peasekretäri sõnul on kõige tähtsam küsimus saada Põhja-Korea lõpetama oma tuuma- ja ballistilise raketi programmi ning austama ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone.

"Kuid me peame ka hoidma iga hinna eest Julgeolekunõukogu ühtsust, kuna see on ainus vahend, mis võib suuta ellu viia diplomaatilist algatust," lisas ta.