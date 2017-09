Samost ja Ruussaar tunnustasid ID-kaardi turvariski avalikustamist

Anvar Samost ütles, et ka e-hääletamise saab ID-kaardita läbi viia, kuna ligi 100 000 inimest kasutab mobiil-ID ning ilmselt seoses juhtunuga kasutajate arv kasvab veelgi.

"Mitmed inimesed õigesti öelnud, et Eesti ainus riik maailmas, kus on võimalik see kriis lahendada ja edasi minna. Asi on naljast kaugel ja mul on hea meel, et Eesti võtab seda tõsiselt," rääkis Samost.

Ta meenutas, et ausad valimised on alustala, mis Eesti ühiskonda koos hoiab ja see peab põhinema usaldusele. "Ainuke viis sellise kriisiga on sellege tegeleda avalikult. Vaiba alla pühitud asjad tulevad välja," sõnas Samost viidates Reformierakonda kuuluvale eksminister Jürgen Ligile, kelle väitel on taolised juhtumid varem maha vaikitud.

Samost märkis, et Keskerakonna esimehest peaminister Jüri Ratas käitus turvariski avalikustades õigesti ja riigimehelikult. "Kuna seda vaiba alla pole lükatud, sisendab turvatunnet ja näitab, et asja võetakse tõsiselt."

Ainar Ruussaare hinnagul pole ühtegi fakti, mis viitaks sellele, et ID-kaardiga kaasnevad mugavused kuhugi kaoks, ta lisas, et paljuski kuulub ulmefilmi valdkonda nagu oleks 750 000 inimese idenditeet ohus. Ta tõi näiteks, et lihtsate internetiparoolide nagu "mina000" on paljud inimesed tunduvalt suuremas ohus.

Ka Ruussaar tunnustas valitsust ja ametnikke, et probleemist räägiti. "Kui isegi teoreetiline risk puudutab suurt osa elanikonnast, siis sellest tuleb ausalt ja avameelselt rääkida," ütles ta.

Ta lisas, et küllap leidub pärast valimisi meediakaneleid, kes siiski juhtunut ära kasutavad. "Juba loeme väiteid, et e-valimised tuleb ära jätta. Võin lahjemat sorti mürki võtta, et keegi leitakse ikka Peipsi äärest, pudeli viina eest, kes räägib, et tema valis kedagi teist."

Saadet saab kuulata siit:

http://vikerraadio.err.ee/v/samost_ja_ruussaar/saated/6b558ea0-dda3-4426-8702-4888c9ea189e/samost-ja-ruussaar