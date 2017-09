Kiievisse suunduvat rongi hoiti kinni Poola lõunaosas Przemyslis.

Ukraina politsei avalduses märgiti, et rong "ei lahku jaamast seni, kuni selles viibivad inimesed, kellel ei ole õigust naasta Ukrainasse".

Saakašvili keeldus rongist lahkumast ja ütles ajakirjanikele, et "kogu rongi võtmine pantvangi on naeruväärne". Ta süüdistas Ukraina presidenti Petro Porošenkot, et see on muutnud Ukraina kogu maailma naerualuseks.

Ukraina ekspeaminister Julia Tõmošenko kohtus varem pühapäeval Saakašviliga Poolas Rzeszowis, kui too sõitis bussiga Korczowa-Krakovetsi piiripunkti.

Saakašvili otsustas aga hiljem rongi kasuks.

Seejärel proovis Saakašvili siiski Ukrainasse bussiga siseneda.

Poola lasi meid rahulikult läbi, kuid hoiatas, et Ukraina poolel võivad tekkida mõned probleemid. Nad (poolakad) kohtlesid meid tsiviliseeritult," ütles Saakašvili pühapäeva õhtul telekanalile Newsone.

Buss peatus Ukraina-poolse piiripunkti juures, lisas ta.

"Nõukogude vormiriietuses erioperatsioonide võitlejad seisavad meie ees kilpidega. Anti korraldus, kontrollpunkt on täielikult kõigi jaoks suletud ja nad ei kavatse lubada meil läheneda," seletas poliitik.

Saakašvili murdis toetajate abiga siiski Ukrainasse

Saakašvili toetajad murdsid pühapäeva õhtul Poola-Ukraina piiril Šegini piiripunktis piirivalvurite ahelast läbi ja toimetasid poliitiku Ukraina territooriumile.

Selle informatsiooni edastas telekanalile NewsOne Ukraina parlamendisaadik Juri Derevjanko.

Gruusia eksliidri sõnul ei soovi ta Porošenkot kukutada, vaid lihtsalt kaitsta oma õigusi.

Porošenko võttis Saakašvililt Ukraina kodakondsuse juulis, kui too viibis välismaal. Nüüd soovib Saakašvili naasta, et vaidlustada see otsus kohtus.

Ukraina piirivalveteenistus ütles, et Saakašvilit ei lubata riiki, kuna ta on kodakondsuseta isik ja tal puuduvad vajalikud dokumendid.