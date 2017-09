Fotod: Ukraina võimud ei luba rongi Saakašviliga Poolast riiki

Kiievisse suunduvat rongi hoitakse kinni Poola lõunaosas Przemyslis.

Ukraina politsei avalduses märgiti, et rong "ei lahku jaamast seni, kuni selles viibivad inimesed, kellel ei ole õigust naasta Ukrainasse".

Saakašvili keeldus rongist lahkumast ja ütles ajakirjanikele, et "kogu rongi võtmine pantvangi on naeruväärne". Ta süüdistas Ukraina presidenti Petro Porošenkot, et see on muutnud Ukraina kogu maailma naerualuseks.

Ukraina ekspeaminister Julia Tõmošenko kohtus varem pühapäeval Saakašviliga Poolas Rzeszowis, kui too sõitis bussiga Korczowa-Krakovetsi piiripunkti.

Saakašvili otsustas aga hiljem rongi kasuks.

Gruusia eksliidri sõnul ei soovi ta Porošenkot kukutada, vaid lihtsalt kaitsta oma õigusi.

Porošenko võttis Saakašvililt Ukraina kodakondsuse juulis, kui too viibis välismaal. Nüüd soovib Saakašvili naasta, et vaidlustada see otsus kohtus.

Ukraina piirivalveteenistus ütles, et Saakašvilit ei lubata riiki, kuna ta on kodakondsuseta isik ja tal puuduvad vajalikud dokumendid.