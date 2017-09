Savisaar: mu abiline osutus nõrgaks poliitikahuviliseks

Keskerakonna eksliider Edgar Savisaar märkis, et kui meedia on üritanud jätta muljet, et tema valimisliidus on suur tüli majas, siis tegelikult on olnud vaid üksikuid solvumisi, mida poliitikas ikka ette tuleb.

"Mingit tüli pole olnud. Minu hea abiline Andres-Marius Rosenblatt, kes on mind juba mitu kuud truult abistanud ja ka kohtus mu ratastooli lükanud, osutus lihtsalt palju nõrgemaks nooreks poliitikahuviliseks, kui ma aimata oleks osanud. Selgus, et talle ei sobinud meie ühises valimisliidus, kus on kokku 118 kandidaati, 12 positsioon kohe esinumbrite järel. Ta lootis kohta esikümnes. Ja kuna noorel mehel on õigus oma soove väljendada ehk veidi valjemalt, kasutas ta seda õigust ning otsustas valmisliidust lahkuda," selgitas Savisaar sotsiaalmeedias.

Savisaare sõnul võis tõesti olla, et Rosenblatt püüdis kümneid inimesi endaga kaasa kutsuda, kuid kaasaminejaid oli siiski vaid seitse. "Teiste seas ka kahjuks minu pikaaegne toetaja Priit Kutser. Mindi, sest ilmselt ei usutud, et küllap me volikogu 79 kohast ikka vähemasti paarkümmend endale ära võtame," märkis Savisaar.

Ta tunnistas et on valimisi teinud juba nii palju aastaid, et imestada pole absoluutselt millegi üle. "Sellised väikesed solvumised on paraku poliitika igapäev. Kuid enne, kui omale kohta nõuda, tuleks ka kainelt arvestada, et teeneid ja argumente on veel teistelgi. Pigem tuleks mõelda, mida mul ja meil koos valijatele anda on," arutles Savisaar.

"Eks vaatame, kes saab mu ratastooli lükkaja koha nüüd endale. Enne valimisi seisab veel ees palju pikki kohtupäevi, kus ennast heast küljest näidata ja endale nime teha. Meie nimekirjas, Savisaare Valimisliidu ja Tegusa Tallinna ühendnimekirjas, on täna 108 inimest, mida on rohkem kui näiteks oravatel. Küllap sealt keegi ikka abikäe ulatab," kirjutas Savisaar, lisades, et on oma valimisliiduga õigel teel.