Virumaal lõppes Kaitseliidu õppus Põhjakonn

Täna lõppes Virumaal Kaitseliidu taktikaõppus Põhjakonn. Kokku veetis kaks ööd metsas peaaegu 1400 inimest. Üheksandat korda toimunud õppus on aina suuremaks kasvanud ning sel aastal moodustasid rohkem kui kolmandiku osalejatest kuue riigi liitlased.

Reede õhtul alanud õppused said lõpu pühapäeva keskpäeval. Aastatega kahe maleva vahelisest sõjamängust mastaapseks ettevõtmiseks kujunenud Põhjakonna töö koordineerimine on iga aastaga muutunud keerulisemaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Õppused on läinud suureks, kuid liitlastega koos peab harjutama, et kõikidel tasemetel inimesed õpiks koostööd. Võibolla järgnevatel aastatel me püüame rohkem endale keskenduda ja vähem liitlasi kaasata," ütles õppuste juht, kolonelleitnant Marek Laanisto.

Kapral Valdur Raak jagas õppuste korralduse kohta kiidusõnu hoolimata sellest, et ta sai mängult surma.

"Väga positiivne. Piisavalt vastaseid on maha võetud. On saanud ka puhata. Kõik on hästi korraldatud," ütles Valdur Raak.

Kaitseliitlane Eveli Kalev on eelmistel õppustel kindlustanud tagalat, kuid seekord valis ta esimest korda eesliini. Argielus lasteaiaõpetajana töötava naise sõnul päästikule vajutamisel sisemist tõrget ei teki.

"Adrenaliin aitab otsuseid teha. Siis mõtled ainult kaitsele, vastasele, rünnakule," sõnas Eveli Kalev.

Kui nelja lapse ema Eveli Kalev astus tütrelt inspiraatsiooni saanuna Katseliitu kolm aastat tagasi, siis Valdur Raak on kaitseliitlane olnud pool aastat.

"Ajateenistus läks libedalt. Alati on olnud militaarhuvi ja stressimaandus on siin hea. Saab linnaelust ja argipäevatööst välja," rääkis Raak.

Käesoleva aasta Põhjakonnal sattusid kahele poole rindejoont Prantsusmaa ja Inglismaa sõdurid, kuid see polnud tehtud ajaloolisest vastasseisust lähtudes.

"Me plaanisime tegelikult seda jõudude suuruste järgi ja me ei pidanud ajalugu silmas. Me pigem vaatame tänast päeva," selgitas õppuste juht Marek Laanisto.