Läti parlamendivalimisi ilmestab uus partei

Läti poliitikas on aasta enne parlamendivalimisi toimumas suuri muutusi. Äsja asutati uus partei - Liikumine Poolt!, kelle eesmärk on tuua üle pikkade aastate seimi inimesi, kelle vaated pole seal seni esindatud. Tegu on euroopameelset poliitikat ajava erakonnaga, kes peab tähtsaks seista õigusriigi põhimõtete eest.

"Oleme Läti patrioodid, toetame Läti kuulumist Euroopasse, NATO-sse, maailma. Paraku on Lätis erakondi, kes vaatavad teises suunas, toetades või koketeerides imperialismimeelse poliitikaga. Kahjuks on ka Eestis midagi taolist märgata," ütles erakonna Liikumine Poolt! esimees Daniels Pavluts "Aktuaalsele kaamerale".

Kunagine Läti majandusminister Daniels Pavluts leiab, et ühiskonnas on järjest rohkem neid, kes on oma erialal edukad, kuid tunnevad, et seimis neid keegi esinda. Neil on oligarhide räiges toonis hotellivestlustest, "sulle-mulle" suhtumisest ja ebamäärasest tulevikuvaatest lihtsalt kõrini.

Seimi on üritatud uusi inimesi kaasata ka varem, kuid ikka on juhtunud nii, et uued parteid on osutunud ebapopulaarseiks või nende liikmed on samad vanad poliitikud, kes on eelmistest erakondadest välja kukkunud.

Pikaaegsest võimuparteist Ühtsus lahkub üha rohkem liikmeid, mõeldakse uutest parteidest. Liikumine Poolt! määratleb end kui liberaal-tsentristlikku parteid.

"Me ei näe, et poliitikas oleks esindatud need väärtused ja poliitilised veendumused, mis on tähtsad meile. Neist kaks peamist on sotsiaalselt vastutustundlik poliitika ja liberaalsed väärtused ehk inimeste vabadus," ütles Pavluts.

Nagu näitasid ka äsjased kohalikud valimised, jaguneb Läti poliitiline maastik üldiselt kaheks - ühel pool on venemeelne Nils Ušakovsi Koosmeel ja teisel pool need, kes klapivad omavahel vaid peamiselt selleks, et Koosmeel valitsusse ei pääseks. Uus partei püüab seda jaotust muuta.

"Enamiku meie liikumisest moodustavad uued inimesed poliitikas. Paljud neist on end erinevais eluvaldkondades edukalt tõestanud. Meil on teadlasi, IT-spetsialiste, ettevõtjaid,

reklaamivaldkonna esindajaid. Tõesti, nad on väga andekad. Kuid nad on poliitikas uued ja end seni hoidnud kõrvale," rääkis Pavluts.

Uue partei juhatuses on vaid kolmandik seniseid poliitikuid, programmi kohta avaldas internetis arvamust sadu inimesi.