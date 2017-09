Stroomi rannas mälestati mullu enesetapu sooritanuid

183 kingapaari Stroomi rannaliival tähistasid mullu vabatahtlikult elust lahkunuid Eestis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nende sümbolite juurde lisasid mittetulundusühingu Peaasi liikmed ja vabatahtlikud silte, millel kirjas sõnumid, kuidas võiks läheneda enesetappu kaaluvale inimesele. Üks vabatahtlikest Liina Melanie Sarapik püüab aidata inimesi muusikaterapeudina.

"Ma olen ise läbi elanud depressiooni, mul on biopolaarne häire, ma käisin haiglas 10 aastat tagasi, sest ma ise ei tahtnud elada enam, aga siin ma olen, elu on päris hea, aga mul on ikka sõpru, kes vaevlevad sellega ja ma tahaks neid toetada," ütles Sarapik.

Kliinilise psühholoogi ja MTÜ Peaasi tegevjuhi Anna-Kaisa Oidermaa sõnul saab õigeaegse sekkumise korral enesetappe ära hoida, paraku on see teema nagu ka vaimne tervis tervikuna meie ühiskonnas pigem tabu.

"Vaimse tervise probleemid on päris haigused ja need ei ole sellised, millega ei ole võimalik hakkama saada. Paljudel juhtudel on võimalik paranemine või siis õpitakse elama selle haigusega ja tegelikult on see sama haigus nagu füüsiline probleem, see pole midagi müstilist ega häbiväärset," ütles Oidermaa.

Tihti eeleb enesetapukatsele depressioon, mida on võimalik ravida. Oidermaa soovitab suitsiidimõtete korral otsida kindlasti abi ja lähedastel võtta ohumärke tõsiselt.