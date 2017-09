Pärnu lastepargis avati vanavanemate pink

Augustis abiellunud noortel tuli see mõte oma pulmade ajal ja kohe otsustati see teoks teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnus oligi kavas Lastepargi pingid välja vahetada, esimesena sai kuu aja eest nimelise pingi Neeme Järvi ja nii sattus vanavanemate pink kuulsa dirigendi oma kõrvale. Pink on mõeldud tänuavaldusena kõigile vanavanematele, tegelikult kõigile esivanematele.

Pingi avamine sobis vanavanemate päevale, mille eesmärk on avaldada austust vanavanematele laste ja lastelaste kasvatamise, jagatud hoole ning armastuse eest.

"Tekkiski mõte, et paigaldada kuskile üks mälestuspink. Kuna me ise oleme Pärnust pärit, siis rääkisimegi Pärnu linnavalitsusega sellele teemal. Ja tuligi välja, et neil on täitsa sarnased mõtted Pärnu lastepargis vahetada välja pingid. Ja sealt saigi kaks otsa kokku. Meile see lasteteema ka sobib, sest omal on põngerjaś poolteist aasta vana ja Katrina on üle kümne aasta lastest pilte teinud," ütlesid idee autorid.