Ukraina algatas seoses Saakašvili piiriületusega kriminaalasja

"Lvivi politsei algatas pühapäevaste sündmuste tõttu Ukraina-Poola piiril Šehõni piiripunkti lähedal kriminaalasja seoses isikute ebaseadusliku üle piiri toimetamisega," teatas politsei Facebookis.

Ebaseadusliku piiriületamise käigus sai vigastada 11 politseinikku ja viis piirivalvurit.

Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman ütles, et Poola-Ukraina piiri rikkumisel Šegõni piiripunktis osalenud isikud, nende seas ka Gruusia ekspresident ja Odessa endine kuberner Mihheil Saakašvili, tuleb võtta vastutusele.

"Ukraina piiri rikkumine jõuga on kuritegu ja need, kes selle läbitungiga seotud on, peavad kandma karistust," kirjutas peaminister esmaspäeval Facebookis.

Ta rõhutas, et eriti karmilt tuleb võtta vastutusele need, kes võtsid voli alandada Ukraina piiri kaitsvaid sõjaväelasi ja tõstsid nende vastu käe.

Groismann märkis, et piirist läbitungimine Šegõni piiripunktis on rünnak Ukraina riiklusele.

"See, mis juhtus Šegõnis, ei ole pelk seaduse rikkumine. Minu arvates on see mõne poliitiku järjekordne rünnak Ukraina riiklusele. Ma ei ütle midagi Mihheil Saakašvili kohta, tal on oma eesmärgid ja motiivid. Räägin populistidest, kes tegutsevas põhimõttel "mida halvem, seda parem"," ütles valitsusjuht.