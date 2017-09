Narkoäri korraldamises kahtlustatav Gulevitš toodi Hispaaniast Eestisse

Kuritegelikes ringkondades Slava Kemerovski nime all tuntud Gulevitši (57) Eestisse toomist kinnitas ERR-i venekeelsele uudisteportaalile tema kaitsja vandeadvokaat Vladimir Sadekov.

Sama kriminaaluurimise raames on keskkriminaalpolitsei pidanud kinni kolm meest Eestis ning riigiprokuratuuri taotlusel võttis Harju maakohus nad vahi alla.

Mehi kahtlustatakse kuritegeliku ühenduse loomises ning kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Kahtlustuse kohaselt tegemist on nn Kemerovo kuritegeliku ühenduse liikmetega, kes panevad peamiselt toime narkokuritegusid. Hispaanias peeti kinni kuritegeliku ühenduse väidetav juht Gulevitš.

Eestis peeti kahtlustatavana kinni kolm meest, neist üks on kogutud andmete kohaselt kuritegeliku ühenduse juhtfiguur ning kaks on kuritegeliku ühenduse liikmed.

"Kogutud andmed viitavad sellele, et kuritegelikus ühenduses olid selgelt ära jaotatud ülesanded ja rollid. Kuritegeliku ühenduse tegevuse eesmärk oli toime panna narkokuritegusid ning seeläbi teenida kriminaaltulu," kommenteeris kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, riigiprokurör Vahur Verte.

Verte sõnul on tegemist meestega, kes on ka varem õiguskaitseasutuste huviorbiiti sattunud ning mõned neist on narkokuritegude eest karistust kandnud.

Riigiprokurör rõhutas, et kogu uurimise vältel on olulisel kohal olnud koostöö Hispaania kolleegidega. „Rahvusvaheline koostöö on meie jaoks tavapäraseks muutunud ning sellenädalane operatsioon näitab koostöö edukust,“ kommenteeris Verte.

Keskkriminaalpolitsei talituse juht Ago Leis ütles, et kinnipidamistele eelnes ligi poolteist aastat kestnud eeluurimine.

"Juba aastaid on meil hea kontakt ning üksteisemõistmine Hispaania politsei ja tsiviilkaardiväega. Need kinnipidamised on järjekordsed sõnumid kurjategijatele, et saame nad kätte ka teisest Euroopa otsast," ütles Leis.

Kõnealuse kriminaalasja raames on konfiskeerimise tagamiseks arestitud kinnisvara, sõidukid ja sularaha.

Kriminaalasja uurib keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo ning uurimist juhib riigiprokuratuur.