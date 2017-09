Julgeolekuoperatsioon Myanmaris ehk Birmas, mille sihtmärk on Rohingya moslemid, on ÜRO hinnangul õpikunäide etnilisest puhastusest, teatas inimõiguste volinik.

Zeid Raad al Hussein kutsus Birmat üles lõpetama julm sõjaline operatsioon Rakhine'i osariigis, vahendas BBC.

Alates vägivalla puhkemisest 25. augustil on Bangladeshi põgenenud üle 300 000 Rohingya moslemi. Sõjaväe teatel vastavad nad Rohingya mässuliste rünnakule politsei valvepostide vastu Rakhine'i osariigis.

Rohingya moslemid on Rakhine'i osariigis elavad kodakondsuseta inimesed, keda on Birmas pikka aega taga kiusatud. Birma võimude sõnul on rohingyad ebaseaduslikud immigrandid.

Zeid ütles, et praegune operatsioon Rakhine'is on ebaproportsionaalne ning olukorda ei saa korralikult hinnata, sest Birma pole andnud inimõiguslastele ligipääsu piirkonda.

Ta lisas, et ÜRO on saanud teateid ja satelliidipilte julgeolekujõududest ja kohalikest võitlejatest, kes põletavad rohingyade külasid. Samuti on tema sõnul saadud järjepidevalt teateid tapmistest, sealhulgas põgenevate külaelanike tulistamisest.

Bangladeshis on juba varasemast sadu tuhandeid rohingyasid, kes on põgenenud vägivallapuhangute eest. Olemasolevad põgenikelaagrid on inimesi täis ja uued saabujad magavad lageda taeva all.