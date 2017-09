TV3 pääses 6000-eurose trahviga ülestunnistuse ja kahetsuse tõttu

TJA menetlus, mille alusel TV3 "Seitsmesed uudised" uudistemüügis süüdi mõisteti, puudutas 19.12.2016 eetris käinud lõiku, kus TV3 saatejuht Erkki Sarapuu testis Maks&Moorits kaubamärgi verivorste.

Vaatajatele esitati seda kui ulatuslikku verivorstitesti, et aidata neil orienteeruda kirjul verivorstimaastikul. Tegelikkuses lükati ahju ühe tootja viit eri sorti vorstikest ning seda, et uudistesaates esitatakse kinnimakstud lõiku (mida seal olla ei tohikski), televaatajale ei öeldud.

Kuigi TV3 uudistesaadetes oli erinevatele toodetele reklaami tegevaid uudislõike palju, ei suutnud TJA nende eest maksmist ära tõestada.

"Teiste episoodide puhul ei leidnud kinnitust asjaolu, et aktsiaselts TV3 oleks saanud tasu kaubamärkide või toodete paigutamise eest saatesse „Seitsmesed uudised“," põhjendas TJA side- ja meediateenuste osakonna juhataja Oliver Gailan.

"Televisiooni tehes, näiteks avalikus ruumis filmides on paratamatu, et kaamera vaatevälja jääb kaubamärke või tooteid ning asjaolu, kas tegu on äriteatega vajab iga kord eraldi kaalumist," lisas Gailan.

Kergendavad asjaolud

Meediateenuste seaduse vastu eksimisel võib juriidilist isikut äriteadetele kehtestatud nõuete rikkumise eest trahvida rahatrahviga kuni 32 000 eurot. TV3-le mõisteti trahviks aga 6000 eurot. Trahvimäära alandati kergendavate asjaolude tõttu.

"Karistuse määramisel võttis kohtuvälise menetleja ametnik arvesse kergendava asjaoluna seadusliku esindaja ülestunnistust ning kahetsust. Samuti arvestati, et väärtegu on toime pandud hooletusest ning et äriühingut ei ole varasemalt sarnase väärteo toimepanemise eest karistatud," ütles Gailan.

TJA väitis, et jälgib teleteenuste turul toimuvat, kuid kontroll eeldab ikkagi kaebuse esitamist.

TV3 on aga TJA väitel jaganud tasulised uudislõigud ja tavalised uudised nüüdsest kahte eri saateossa.

"Kaebustele reageerime lisakontrollidega. Programmi TV3 saatekavast nähtub, et saade „Seitsmesed uudised“ on uues formaadis jaotunud kaheks osaks: „Seitsmesed: uudised“ ja „Seitsmesed“. Uudistesaatena on käsitletav vaid esimene osa, teine osa mitte, ning seal on tootepaigutus lubatud," ütles Gailan.

ERR.ee kirjutas reedel, et aasta algul käsitemist leidnud juhtum, kus TV3 saatis ettevõtetele hinnakirju, mille alusel müüs "Seitsmeste uudiste" uudistesaatesse reklaamuudiseid, on pärast seitse kuud kestnud menetlust lõppenud otsusega, et telejaam rikkus meediateenuste seadust, mistõttu mõistis TJA neile trahvisummaks 6000 eurot.