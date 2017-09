Alexela ostab tanklaketi Euro Oil

Tehingu hinda osapooled vastavalt lepingu tingimustele ei avalda ja selle jõustumiseks on vaja ka konkurentsiameti luba, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ostutehinguga avardab Alexela oma tanklate võrgustikku eelkõige Tallinnas ja Harjumaal ning laiendatakse ka tanklapoodide arvu.

Euro Oil tanklad renoveeritakse ja need saavad samasuguse väljanägemise nagu ülejäänud Alexela tanklad.

Kuigi tanklaid on tehinguga Alexelal enim, jääb käibe poolest endiselt suurimaks tanklaketiks Olerex.

Alexela Groupi juhatuse esimees Andreas Laane ütles, et ilmselt on tegemist viimase suurema ostuga Eesti kütuseturul.

"Eestis on selle tehingu järel neli suuremat ketti. Üldiselt on see, et kui vaadata, kes Eestisse kütust toovad, siis need on kaks partnerit. Ma usun, et suuruses peitub siin jõud, et on võimalik paremat hinda läbi rääkida," rääkis Laane.

"Mida ta teisiti muudab, on see, et Eestisse jääb peale seda tehingut ainult üks väiksem kütusekett, kes on iseseisev. Näis, mis siis temast saab," lisas ta.