Kui Savisaare nimekirja kandidaat Olga Ivanova kinnitab, et nende inimesed on endiselt keskerakondlased ehk tsentristid, siis Vaba Tallinna Kodaniku ja Eestimaa Roheliste esinumbrid Erik Vest ja Züleyxa Izmailova leiavad, et nende jõud esindavad kõiki poliitilisi tõekspidamisi.

Ivanova toonitab, et Savisaare nimekirja liikmed on “päris Keskerakonna inimesed”, kes järgivad erakonna maailmavaadet ja põhimõtteid. Samas tunnistab Ivanova, et emaparteis toimuvad protsessid olid need, mis sundisid Keskerakonna osasid liikmeid ja toetajaid oma valimisliitu looma.

Eelkõige on valimisliidu eesmärk Ivanova sõnul taastada Keskerakonna sisene polaarsus ehk taastada olukord, kus erakond esindaks nii eestlaste kui ka venelastest valijate huve. Seeläbi soovitakse Ivanova väitel taastada ühiskondlik tasakaal, mille garandiks siiani Keskerakond on olnud.

Erik Vest märgib, et Vaba Tallinna Kodaniku nimekirjas on kõigi maailmavaadete esindaja olemas. Vesti sõnul on valimisliit mõistnud, et omavalitsuse juhtimisel ei saa lähtuda poliitilisest vaatest. Ta toonitab, et iga omavalitsus on maailmavaateliselt väga kirju ja kui lähtuda ühest maailmavaatest, siis satub suur osa kogukonnast isolatsiooni, kuna nad ei pruugi jagada linnavõimu vaateid.

Züleyxa Izmailova tõdeb, et praeguseid poliitilisi jõudusid on parem-vasak skaalal väga raske kategoriseerida, sest parem- ja vasakpoolsete jõudude poliitikad on väga segunenud. Seevastu märgib Izmailova, et Eestimaa Rohelised on enda ridadesse kaasanud inimesed, kes toovad parimad praktikad mõlemalt poolelt. Sestap kinnitab Izmailova, et rohelised seisavad nii parema kui ka vasaku jalaga kindlalt maa peal