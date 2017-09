Ettevõtted värbavad tulevasi töötajaid otse koolipingist

Kvaliteetse tööjõu otsingul püüavad ettevõtete esindajad mõjutada enda kasuks otsutama juba ülikoolide esimese kursuse tudengeid. Tööandjad annavad endale aru, et tööjõuturult töötajate värbamisel on eelis neil, kes suudavad kiiremini tegutseda. Üliõpilastele on sellised kohtumised aga motivatsioonitekitajaks.

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžisse sel aastal sisse astunud 220 tudengist kaks kolmandikku omandavad haridust kaugõppe teel. Kohe esimesel koolipäeval panid neile silma peale kohalikud ettevõtted, kes käisid ennast tudengitele tutvustamas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põlevkiviõli ja põlevkivikeemia tootmisettevõtte VKG personaliosakonna juhataja Tea Allikmäe sõnul on ettevõttel huvi just kaugõppes õppiva tudengi vastu.

"Ta on täiskasvanud inimene. Me ei näinud siin väga gümnaasiumipingist tulevaid inimesi. Nemad ei tule siia oma aega raiskama, nad tulevad kooli õppima. Ja meiega kohtumine kannab eesmärki, et me peame rääkima, kes me oleme. Konkurente on ümberringi palju ja kes ees, see mees. Räägid, kes sa oled, mida sa tahad - äkki keegi koputab meie uksele, meil on uks kogu aeg lahti," rääkis Allikmäe.

Veefiltrite tootmisega tegeleva osaühingu Westaqua-Invest juhatuse liikme Valeri Lavrovi ütles, et tudengites käiakse huvi tekitamas oma ettevõtte arengut silmas pidades.

"Kui rääkida inseneridest, siis juba praegu on meil kümmekond vaba töökohta. Koos tehase arenemisega suureneb hüppeliselt vajadus spetsialistide järele. Plaanid on meil suured, järgmisel etapil laiendame kahe-kolme aasta pärast Narvas asuvat tehast," ütles Lavrov.

Virumaa kolledži arendusdirektori Mare Roosilehe sõnul on ettevõtete infopäevad tudengile omalaadseks karjäärivestluseks.

"Et tekitada üliõpilastes motivatsiooni, et õppida, lõpetada ja saada diplom ning asuda tööle kas nendesse ettevõtetesse või mõnesse teise ettevõttesse. Tegelikult ei piirdu see ainult sellise kohtumisega, vaid õppeaastate jooksul me käime ekskursioonidel ettevõtetes, me koostame ühiseid projekte. Lõputööde teemad on meil ettevõtetest. Selline koostöö on läbi aastate toimunud ja ettevõtted pakuvad meie õpilastele ka stipendiume," lausus Roosileht.