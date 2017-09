Boris Johnson: Brexitist tuleb suur õnnestumine

Möödunud nädalal toimus Tallinnas Euroopa Liidu välis- ja kaitseministrite mitteametlik kohtumine. Suurbritannia välisminister Boris Johnson käis ka Tapal Briti sõduritega kohtumas ning tankiga sõitmas.

Johnson andis ka intervjuu "Välisilmale":

Kas Briti sõdurid Eestis on valmis Eesti eest surema?

Kõigepealt tahan öelda, kui suurepärane on siin olla ja näha Briti sõdureid siin tegutsemas.

Tahaksin üht-teist öelda ka meie sõdurite kohta mujal maailmas. Täna, nagu te ilmselt teate, on osa meie meretagustest territooriumidest Kariibi merel saanud orkaanis rängalt kannatada. Meie abilaevad liiguvad Anguilla ja Briti Neitsisaartele, et inimesi aidata. Nagu teate, seal on olnud väga suured purustused.

Oleme välja kuulutanud abipaketi, 32 miljonit naela, et aidata inimestel oma kodusid taastada, elektrit tööle saada ja muud sellist. Ütlen kõigile, kes muretsevad oma lähedaste pärast Kariibi piirkonnas, et võtke ühendust meie välisministeeriumiga. Me teavitame, kuidas torm liigub ja mida on vaja teha. Andke andeks, meil on hetkel suur hulk inimesi, kes on hädas orkaan Irma tõttu.

Siin Eestis on eriline olla. Käisin Balti riikides, kui olin 16 aastat vana. Ma ei käinud Eestis, käisin Leedus ja Lätis. Ja mõte sellest, et täna on siin Briti sõdurid, tundunuks mulle toona täieliku hullumeelsusena.

Aga tulles nüüd Teie küsimuse juurde, et kas see on provokatsioon? See pole seda. Loomulikult mitte. Siin juhtus see, et Eesti inimesed on valinud oma tuleviku, mis on nende asi valida. Me oleme siin, et seda toetada. Ja seda tahame me teha.

Aga mina küsisin, kas need sõdurid on valmis Eesti eest surema.

Ma loodan siiralt, et nad ei sure! Nende eesmärgiks on, et keegi ei sureks. Eesmärk on rahustada, olla sõjaliselt kohal ning näidata Suurbritannia ja brittide pühendumist rahule ja julgeolekule Eestis.

Rääkides võimalikust karmist Brexitist. Miks peaks Suurbritannia jääma NATO-sse? See jätaks Euroopa Liidu riikidele võimaluse kasutada Suurbritannia kaitsekulutusi.

Sa küsid sellise küsimuse, mis võiks tulla Valgest Majast. Me arvame, et NATO on hindamatu osa maailma julgeolekust. NATO on tõestanud oma väärtust 70 aasta jooksul.

Meil tuleb seista selle eest, et NATO oleks tugev. Me arvame, et teised maad peaksid suurendama oma kaitsekulutusi. Mul oli hiljuti väga hea vestlus oma Saksamaa sõpradega ja nemad kavatsevad suurendada oma kaitsekulutusi miljardi võrra aastas. See kõik suurenebki.

Meie arvame, et NATO on kõige parem sõjaline organisatsioon. See on kõige edukam sõjaline ühendus ajaloos ja ma olen väga uhke, et Eesti on selle osa.

Rääkides Valgest Majast - kas see on Suurbritanniale usaldusväärne partner Trumpiga eesotsas?

Kindel see! On täielikult. Ja see on väga huvitav küsimus, sest kui vaadata Ameerika pühendumist maailmale, siis tuleb tunnistada, et see on tegelikult suurenenud.

Kui vaadata, kuidas ameeriklased vastasid kriisile Süürias, kui sooritati keemiarünnak Khan Sheikhounis, siis ameeriklased vastasid Al Shayrati lennuväljalt.

Ameerika on võtnud varasemast hoopis enam kohustusi Ukrainas, arvestades vägagi sellega, mis seal toimub.

Mõnikord seostatakse natuke liiga palju negatiivsust Ameerika vastutusega maailmas. Mina näen väga positiivseid märke.

Te ei ole nõus maksma täit arvet Brexiti eest. See on halb uudis Eestile, sest me sõltume sellest rahast.

Nagu te teate, britid on väga seadusekuulekad inimesed. Me täidame oma kohustusi, kuid mitte rohkem. Ja nii me teemegi.

Kui Brexit peaks tegema teie inimesed õnnetuks ja nende elu ebaturvaliseks, kas olete siis valmis tunnistama, et tegite valesti?

Ma arvan, et tuleb suur õnnestumine ja kõige tähtsam on, et me soovime tihendada oma suhteid Eestiga. See on imetore maa. Ma olen Eesti arengust hämmastuses. Teie maksumäär on 20 protsenti. See on jahmatav majanduslik ja poliitiline edu ja me loodame väga Eestiga suhteid tihendada.