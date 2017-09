Putin ütles telefonivestluses Saksa kantslerile Angela Merkeliga, et ta on nõus, et Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) vaatlejate turvamiseks Ukrainasse saadetavad ÜRO rahuvalvajad tegutseksid mitte ainult konfliktipooli eraldaval kontaktjoonel, vaid ka teistes piirkondades, kus vaatlejad viibivad.

Venemaa palus eelmisel nädalal ÜRO Julgeolekunõukogul anda nõusolek saata Ukrainasse kerge relvastusega rahuvalvajad, et need kaitseksid rahvusvahelisi vaatlejaid.

Algselt pakkus Putin välja, et võimalik ÜRO missioon tegutseks ainult Donbassi nn kontaktjoonel.

Merkeli kantselei ütles avalduses, et Putin muutis meelt pärast seda, kui Saksa valitsusjuht rõhutas, et "mandaadis on vaja teatud muudatusi".

Ukraina, kes on pikka aega soovinud ÜRO rahuvalvajate saatmist konfliktipiirkonda, kardab, et Moskva lihtsalt püüab leevendada rahvusvahelist survet, millega ta silmitsi seisab.

Ukraina on seisukohal, et ÜRO missioonil peaks olema õigus patrullida kogu konfliktitsoonis, kaasa arvatud Venemaa ja Donbassi mässuliste kontrolli all oleva territooriumi piiril.

Praegu viibib Ukraina idaosas umbes 600 OSCE vaatlejat, kuid nende kohalolek ei ole suutnud vaenutegevust lõpetada.