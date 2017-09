Soini: Soome erineb Euroopast, kuna meil on Venemaaga dialoog

Soome välisminister Timo Soini ütles, et Venemaa tegevust Ukrainas ei saa heaks kiita, samas tõdes ta, et Soome erineb suuremast osast Euroopast selle poolest, et on Venemaaga dialoogis.

Soome välisminister andis intervjuu "Välisilmale":

Härra minister, Teie suhtumine Euroopa Liitu oli omal ajal iseenesest negatiivne, kuid on muutunud aja jooksul jaatavamaks. Miks?

Eks seepärast, et meie julgeolek sõltub rahvusvahelisest koostööst ja see julgeolekupoliitiline aspekt on toonud mu mõtteisse arusaama, et meil on vaja üleeuroopalist koostööd, samuti kogu Euroopa ühist kaitsekoostööd, Euroopa Liidu ja NATO koostööd. Julgeoleku kaudu olen palju paremini õppinud mõistma Euroopa Liitu.

Kas see koostöö toimib ajal, mil Euroopa Liidus endas on väga palju pingeid?

Raskusi on, selle eest ei pääse kuhugi. Minu arust on tark seda tunnistada, mitte püüda anda liiga roosilist pilti.

See on suur tagasilöök Eestile ning Põhja- ja Baltimaadele üldisemalt, et Suurbritannia lahkub. See on tõsine sõnum liidule, kui selline liikmesriik, mis on tugevaim sõjaline jõud, suuruselt teine netomaksja ja suuruselt teine majandus, lahkub. Nüüd tuleb asjad Suurbritanniaga võimalikult parimal viisil ära korraldada. Suurbritannia on meile ka julgeolekupoliitiliselt eriti tähtis.

Ungari ja Poola osas leiab Euroopa Liit, et nende valitsusviisid lähevad veidi viltu. Ma kutsuksin siin üles dialoogile. Kui minnakse sellele teele, nagu näiteks omal ajal Austrias oli vastumeelne valitsus ning kehtestati kätlemiskeeld ja boikott, siis see õigupoolest ei töötanud.

Kas põgenikekriis on teie meelest nüüd läbi?

Ei see ei ole läbi. Ma mõistan seda, et surmahädas inimesi aidatakse ja selle tarvis on meil varjupaigasüsteem. Selles laines aga tuli palju selliseidki inimesi, kellel polnud varjupaika vaja ning kui nad segunevad varjupaigavajajatega, siis see toob kaasa probleeme.

Kui sa ei saanud varjupaika ja sul on otsus selle kohta, et sulle seda ei anta, tuleb riigist lahkuda, aga siis ikkagi jääb inimesi loata riiki - nii ei tohi juhtuda.

Meie ühine idanaaber Venemaa - kas on ta Teie meelest viimasel ajal muutunud agressiivsemaks kui varem?

On küll. Tõik on see, et Krimmi sundliitmine ja sõjaolukord, sõjalaadne situatsioon Ida-Ukrainas on mõjutanud peale Ukraina julgeolekuolukorra ka pingete teravnemist Läänemerel ning sealtkaudu ka nii Soome kui ka Eesti ja sedapidi kogu piirkonna olukorda.

Soome ajab selget joont, me oleme sellest venelastega ka täiesti otse rahvusvahelistel foorumitel rääkinud, kahepoolselt. Kuid see, mille poolest Soome erineb suuremast osast Euroopast, on tõik, et meil on siiski dialoog, me kõneleme.

Tõepoolest, olukord, mis Ukraina kriisi põhjustab, on selline, et me loodame selle parandamist. Siin ei või kuidagi heaks kiita Venemaa tegevust.

Soome parim viis kaitsta ennast ja suurendada Läänemere stabiilsust on hoolitseda Soome enda kaitsevõime eest ja seda me ka teeme.

Eesti ja Soome suhted on ajalooliselt olnud väga head, kuid me nägime siiski, et president Ilves ja president Niinistö ei tundnud just vastastikust sümpaatiat. Kas olukord on paranenud Eesti uue presidendi ajal?

Soome ja Eesti on, võib öelda, vennasrahvad. Vennad ja õed isekeskis, see on see tähtsaim asi. Presidendid valitakse ja need vahetuvad, aga tähtsaim on riikidevaheline hea koostöö.

Alati on võimalik teha veel rohkem. Ehk mida me võiksime veel kunagi teha, kas või välisministrite tasemel - võiksime käia ühistel visiitidel. Nii me ka tegime, kui Marina Kaljurand oli Eesti välisminister - suurepärane minister ja minu hea sõber. Käisime Austraalias ja Uus-Meremaal. Seda me võiksime teha veel rohkem.

Tihedamad võiks olla ka kaubandussuhted. Liiklus on kahe riigi vahel küll tihe, parvlaev seilab iga tunni tagant, aga see hea töö nii kahe riigi vahel kui ka koos rahvusvahelisel areenil - jätkakem vaid seda tööd.