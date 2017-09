Viimsi elanikud tellisid kohalike toetamiseks kolm tonni Peipsi sibulat

Tallinna lähedased vallad on Peipsi äärde niinimetatud sibularetki ette võtnud varemgi. Rae vald sõitis esimest korda Peipsi äärest vallaelanikele sibulaid tooma viis aastat tagasi. Mullu osteti kohalikelt kasvatajatelt kokku lausa kümme tonni sibulat. Ajapikku liitusid aktsiooniga ka teised vallad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeval saadeti Peipsi äärest Kasepäält veidi rohkem kui kolm tonni peipsi sibulat teele Viimsi elanike poole.

"Kevad oli pikk ja külm, suvi oli ka külm ja vihmane. Seetõttu ei ole tänavune saak just kuigi suur. Saime kokku umbes kolmandiku võrra väiksema saagi," ütles sibulakasvataja Mihhail Krassohhin.

Aasta ei ole sibulakasvatajate jaoks just kerge olnud. Lisaks sellele, et saak oli väiksem kui tavaliselt, on lettidele Peipsi sibula nime all hakanud tekkima hoopis Poola kaup.

Sibulakasvatajate jaoks muudab kauplemise raskemaks ka see, et saak tänavu tavapärasest paar-kolm nädalat hiljem valmis sai.

"Kohalikud inimesed kardavad, et hooaeg on otsas. Suvine turismikäik on otsas ja me loodame, et ikka inimesed teavad seda brändi ja tunnevad seda sibulat. Meie kliima ja muld lubab toota tõsiselt head sibulat," ütles sibulakasvataja Konstantin Avvo.

Raske aasta ei ole aga mõjutanud Peipsi sibulate kvaliteeti.

"Kui inimene teeb oma tööd käsitsi ja ei kasuta keemiat ja igasuguseid mürke, siis see on puhas. Kohaliku inimese hing on sees, sibula sees," lisas Avvo.

Üks koormatäis ehk 3240 kilo Peipsi sibulat jõudis esmaspäeval Viimsisse, kus see kohe ka kohalike soovijate vahel laiali jagati. Praegu on Peipsiäärsetel sibulakasvatajatel alles veel umbes paarkümmend tonni kuivatatud sibulat.