Mujal kandideerijate erakonnast välja viskamise vastu hääletasid Olga Ivanova ja Marika Tuus-Laul. Ülejäänud juhatuse liikmed hääletasid poolt. Edgar Savisaart erakonnast välja ei visatud.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et valimisliitudes kandideerijad on end ise sisuliselt erakonna nimekirjast juba välja arvanud ning erakonna juhatusel tuli vastav otsus vaid vormistada. "Igaühel on õigus kandideerida endale sobivas nimekirjas, kuid sel juhul tuleb teha konkreetne valik ning see ka ausalt välja öelda. Nende inimeste osas, kes kandideerivad erakonna vastu, kuid ei leidnud endas jõudu erakonnast lahkuda, tegi otsuse juhatus," selgitas Ratas.

Ta lisas, et erakonna põhikiri ütleb selgelt, et iga Keskerakonna liige kohustub toetama erakonna valimiskampaaniat. "Paraku on Tallinnas valimisliidus kandideerijad käitunud erakonna, liikmete ja eelkõige valijate suhtes ebaausalt, näiteks väites, et kandideeritakse erakonna toetuseks. Keskerakonna programmi saab toetada vaid Keskerakonnas kandideerides või hääletades erakonna poolt ning muud väited on lihtsalt eksitavad," rõhutas Keskerakonna esimees.

"Loodetavasti arvestab Olga Ivanova ka edaspidi, et ta on valitud riigikogusse Keskerakonna saadikuna ning austab oma valijaid ja erakonna programmi," ütles Ratas.

Ivanova jätkab samas Keskerakonna juhatuse koosseisus. Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles BNS-ile, et see olukord tuleneb mittetulundusühingute seadusest.

Karilaiu sõnul rakendub erakonnast väljaarvamine koheselt, samas ei osanud ta öelda, millal paneb Keskerakond paika Lasnamäe piirkonna uue juhi.

Olga Ivanova ütles "Aktuaalses kaameras", et vaidlustab oma väljaheitmise järgmisel Keskerakonna kongressil.

Kuigi valitsuskoalitsiooni häälte arv riigikogus langeb nüüd 53-ni, ütles Keskerakonna teine aseesimees Kadri Simson "Aktuaalsele kaamerale", et see on täiesti piisav selleks, et valitsus saaks jätkata.

Olga Ivanova oli Keskerakonna Lasnamäe piirkonna juht ja riigikogu fraktsiooni liige.