"Kindlasti mul on soov ja mõte minna järgmisel aastal kongressile, et vaidlustada seda otsust. Ja mul on väga kahju, et selline otsus täna sündis," ütles Ivanova "Aktuaalse kaamera" stuudis.

Ivanova rääkis, et hääletusele eelnes tund aega kastnud arutelu, kus ta üritas omapoolsete argumentidega juhatust veenda, miks kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjast väljaspool kandideerijaid mitte erakonnast välja heita.

Ivanova rõhutas, et erakonna juhatuse koosseisust teda välja ei arvatud, sest seda saab seaduse järgi otsustada kongress. Ivanova fraktsioonis jätkamise otsustab fraktsioon.

Kuigi koalitsiooni häälte arv Ivanova fraktsioonist lahkumisega langeks, siis Ivanova sõnul ei ole tema eesmärk valitsuse kukutamine. Siiski lausus Ivanova, et sellisel juhul oleks tal täiesti vabad käed, näiteks oma eelnõudega välja tulla.

Olga Ivanova on varem öelnud, et tema fraktsioonist lahkumisega, võtaks ta kaasa veel kaks inimest. Saatejuht Priit Kuusk küsis Ivanovalt, kas ta siis võtab need kaks inimest kaasa. "See on nende otsus," vastas ta.

Kuusk küsis ka Ivanovalt ka kaalumisel on ka uue vene partei loomise ideega. Ivanova vastas, et ei ole.