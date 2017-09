Mihkelson Kadõrovi rohingjade toetusest: talle on Venemaal rohkem lubatud

Kadõrov lasi oma pealinnas Groznõis korraldada ka vastava meeleavalduse, millest võttis erinevatel andmetel osa tuhandeid või koguni sadu tuhandeid inimesi.

Kadõrov ütles, et kui Moskva peaks toetama Myanmari siis astub ta Kremli vastu välja.

Mihkelon ütles, et Kadõrovile ongi Venemaal rohkem lubatud või ta vähemasti ise arvab nii.

"Ma arvan, et eks Kadõrovile on lubatud rohkem kui paljudele Venemaal. /.../ Ta on teeninud kõvasti Vladimir Putini kõrval seda positsiooni, kus ta võib-olla arvab, et talle on tõesti rohkem lubatud. Ta on ju olnud esimese vile peale kohal ja oma mehi saatnud Ukrainasse, Süüriasse," rääkis Mihkelson "Välisilmale" antud intervjuus.

"Aga ma miskipärast arvan siiski, et kuna seesama teade võeti ka sotsiaalmeediast suhteliselt kiiresti maha, siis võib-olla oli see teatud mõtted eelhoiatus mingisuguse alamõttega, mida me täna ei tea," lisas Mihkelson.