Koalitsioon jääb kahes riigikogu komisjonis vähemusse

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon tegi esmaspäeval muudatuse: seni õiguskomisjonis olnud Olga Ivanova ning riigikaitsekomisjonis olnud Toomas Paur vahetasid omavahel kohad - pealtnäha tehnilise sammu tagant võis selgelt aimata õhtul erakonna juhatusest tulnud otsust Ivanova välja visata, kirjutab Postimees.

Eelmisel nädalal jõudis riigikogu juhatuseni nii Marko Mihkelsoni kui Margus Tsahkna avaldus Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsioonist lahkumiseks ning kuna Tsahkna on riigikaitsekomisjoni liige, tähendas see enne esmaspäeva, et koalitsioon kaotas seal ülekaalu viis kuuele.

Ent kui Ivanova peaks keskfraktsioonist lahkuma, muutub tasakaal juba seitse neljale opositsiooni kasuks.

Lehe hinnangul peaks lähinädalatel olukord veidi tasakaalustuma, sest IRL-il pole seal enam mitte ühtegi liiget, kuid riigikogu reeglistik nõuab, et nad sinna siiski ühe inimese läkitaksid, et tasakaal komisjonides liialt paigast ei läheks – majandus-, põhiseadus- ja rahanduskomisjonis on neil kaks liiget ning ühest neist peab IRL ilmselt oma liikme ära kutsuma.

Kuna neis kolmes komisjonis on koalitsioonil vaid ühehääleline enamus, aga need on seaduseelnõude suurde saali jõudmise seisukohast olulised, siis peab koalitsioon sinna ühe inimese juurde tooma ning lehe hinnangul oleks hea variant maaelukomisjon, kus koalitsioonil on praegu kahehääleline enamus ning Keskerakonnal kolm inimest.

Lehe arvates on üsna tõenäoline, et lahkujaks peab olema Martin Repinski või Siret Kotka-Repinski.

Eesti Päevaleht kirjutab, et 12-liikmeliseks kahanenud IRL-i fraktsioon on sattunud keerulisse seisu ja pannud sinna ka koalitsioonipartnerid eesotsas Keskerakonnaga, sest kahe saadiku akna alla kolimine tähendab riigikogu komisjonide ümbermängimist ja pole võimatu, et ühes neist kaotab koalitsioon häälteenamuse.

IRL-i fraktsioonis on praegu üks liige rohkem, kui on alalisi komisjone, ja seepärast peavad nad igasse komisjoni esindaja määrama. Seni aga esindas riigikaitsekomisjonis IRL-i ainsana Tsahkna, kelle asemele tuleb nüüd leida uus saadik.

Lehe hinnangul on probleem selles, et IRL-il on kaks liiget ainult kolmes, kuid see-eest väga olulises komisjonis: põhiseadus-, rahandus- ja majanduskomisjonis ning kõigis neis komisjonides on koalitsioonil opositsiooni ees ainult ühehääleline ülekaal.

Kui neist komisjonidest keegi riigikaitse peale tõsta, on kuskil hääled viigis ning kui komisjonis jäävad hääled viiki, siis otsust ei ole.

Leht leiab, et on võimalik, et IRL saab abi koalitsioonipartneritelt, eelkõige Keskerakonnalt, kes viiki jäänud komisjoni kuskilt mujalt oma saadiku juurde saadab, sest Keskerakonnal on riigikogus 27 saadikut ehk igas komisjonis mitu.

IRL-i esimees ja fraktsiooni juht Helir-Valdor Seeder ütles, et sealt, kus on koalitsiooni ülekaal, on võimalik liigutada saadikuid sinna, kus ülekaal on väiksem. "See eeldab koalitsioonis olukorra läbiarutamist, mida ka lähiajal tehakse," märkis ta.