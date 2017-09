RIA peadirektor Taimar Peterkop ütles pressibriifingul, et ohuhinnang on endine: ID-kaardil on turvarisk, mida keegi ei ole seni suutnud praktikas realiseerida.

"Mis meile teadaolevalt lähikuudel juhtub, on see, et teadlased avaldavad uurimistöö, millele järgnevalt hakkavad erinevad seltskonnad uurima võimalust, kuidas seda [turvaauku] praktikas realiseerida. See võtab aega mõned kuud kuni aasta, et praktikas see risk realiseeruks," rääkis Peterkop.

Seni töötab RIA jätkuvalt turvariski likvideerimise nimel. Eesmärk on kauguuenduse lahenduseni jõuda enne, kui ID-kaart suudetakse praktikas esimest korda n-ö lahti muukida.

"Meil on üks lahendusvariant töös, aga väljakutse seisneb selles, et see hakkaks päriselt ID-kaardi ökosüsteemis, kasutuskeskkonnas tööle," lausus Peterkop.

RIA juht ütles, et kaugteeuuenduse pakkumiseni ei jõuta enne kohalike valimiste e-hääletuse perioodi.

Politsei- ja piirivalveameti juht Elmar Vaher selgitas, et ökosüsteemi all mõeldakse kõiki neid eraettevõtjaid-teenusepakkujaid, nagu näiteks pangad, kes kasutavad ID-kaardiga autentimist oma teenuste pakkumisel.

Rahvusvaheline teadlaste grupp informeeris 31. augustil RIA-t, et nad on avastanud turvariski, mis mõjutab Eestis pärast 2014. aasta oktoobrit välja antud ID-kaarte. Kiibis peituv turvarisk puudutab 750 000 kaarti, mis on välja antud pärast 2014. aasta 16. oktoobrit.

Enne 2014. aasta oktoobrit väljastatud ID-kaartidel oli kasutusel teine kiip ning neid see risk ei mõjuta. Samuti ei puuduta antud turvarisk mobiil-ID-d. Probleemiga tegelevad ametkonnad avaldasid lootust leida lahendus lähema paari kuu jooksul.