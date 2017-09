Suhtekorraldaja Mets: laenasin Pettaile raha Keskerakonna kampaaniaks

Mets rääkis, et tema ettevõtte Marimark Invest OÜ-l oli reklaamiärimees Paavo Pettai firmaga Midfield OÜ ärilised suhted ning ettevõtted on aastate jooksul ajanud mitmeid ühiseid projekte.

Mets meenutas, et 2013. aasta suve lõpu poole oli tal Pettaiga juttu sellest, et Pettai tegeleb Keskerakonna kampaaniaga ning tööd selleks on palju, aga raha on vähe.

Pettai rääkis Metsa sõnul, et Pettai otsis täiendavaid finantsallikaid ning mehed leppisid kokku, et Marimark hakkab Pettaile kampaanias partneriks. Marimark lubas ära osta reklaamipinnad, mille eest Pettai lubas hiljem tasuda.

"Jutt käis paarisajast tuhandest ja kuna mul endal sellist vaba raha ei olnud, pöördusin oma sugulase Tederi poole, et kas ta saaks mulle raha laenata," rääkis Mets, mainides ärimees Hillar Tederit.

Küsimuse peale, kas Teder oli teadlik Marimark OÜ ja Midfildi kokkuleppe sisust, vastas Mets, et selgitas Tederile laenusuhte tagamaid.

"Minu jaoks tasus see projekt vägagi ära, suurusjärgus 15 000 eurot teenisin mina sellest tehingust. Hillar Teder teenis sellelt laenusumalt kaks protsenti intressi aastas, mis oli toonases intressikeskkonnas täiesti mõistlik," rääkis Mets.

Kas ka Keskerakond oli sellest tehindust teadlik, ei osanud Mets kinnitada. "Ei kohtunud selle koostöö raamest ühegi Keskerakonna esindajaga, mina tegin äritehingut Pettaiga. Minu teada Keskerakond sellesse laenusuhtesse ei sekkunud," märkis Mets.

Ühtlasi ütles Mets, et ta ei tea, et Teder oleks kellegagi Keskerakonnast kokku leppinud, et ta annab Marimarkile laenu.

Ta meenutas, et esitas Pettaile lõpuks kokku 216 000 euro eest arveid ning Pettai jäi esialgu võlgu. Makse tähtajaks oli umbes pool aastat ja Pettai hakkaski maksma, väites, et tasub siis, kui saab oma kliendilt raha, rääkis Mets.

"Kust ta raha sai, see mind ei huvitanud," ütles Mets ja lisas, et kogu summat Pettai tasuda ei suutnud ja ülesse jäi summa ligi 60 000 euro ulatuses.

2015. aasta veebruaris tasus Pettai lõpuks võlgnevuse, kusjuures Metsa sõnul ei olnud juttu, millistest vahenditest Pettai võla tasutud sai. Mets maksis enda sõnul aga omakorda laenu tagas Tederile.