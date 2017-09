Valimisliidul "Parem Kihnu" on 18 liiget ning Kihnu volikokku pürib nendega koos üksainus ükskikkandidaat, valimisliidus Ühine Ruhnu on kümme inimest, vastu kaks üksikkandidaati. Valimisliidul Terve Vormsi on 19 liiget, oma nimekirjaga on väljas ka Keskerakond, kus kaks kandidaati.

Savisaare valimisliit osaleb lisaks Tallinnale ja Maardule kohalikel valimistel ka Narvas ja Sillamäel, kokku on nendes valimisnimekirjades 250 inimest.

Sillamäe volikokku kandideerib ainult kaks nimekirja - Keskerakond ja Savisaare valimisliit. Keskerakonna nimekirjas on 63, Savisaare valimisliidus 41 kandidaati.

Narvas on Savisaare liidus 24, Keskerakonna nimekirjas täpselt sada kandidaati. Maardus on Keskerakonna nimekirjas 64, Savisaare valimisliidus 18 inimest.

Kui Tallinnas on Keskerakond välja käinud 500, Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn 108 kandidaati. Kõige pikem on viimase nimekiri Lasnamäel - 35 nime, esinumbriks on Edgar Savisaar ise.

Seekord kandideerib abielupaar Helle ja Värner Lootsmann erinevates omavalitsustes. Helle Lootsmann Loksa linnas, Värner Lootsmann aga Kuusalu vallas. Mõlemad on Keskerakonna nimekirjas. Haldusreformi kava nägu ette Loksa ja Kuusalu liitumise, kuid valitsus otsustas neile teha erandi ja liitumine jääb ära.