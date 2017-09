Eesti eurosaadikutest on kõige mõjukam Kaja Kallas, kes kuulub Euroopa Demokraatide ja Liberaalide fraktsiooni. Analüüsikeskus on esile tõstnud Kallase tööd raportiga “Õiguslik raamistik tollialaste rikkumiste ja sanktsioonide suhtes”.

Kallasele järgneb sotsiaaldemokraat Marju Lauristin, kelle puhul on välja toodud tema tööd raportöörina teemal e-privaatsus. Eestlastest kolmandale kohale maandus Brüsselisse sõltumatu kandidaadina valitud Roheliste fraktsiooni liige Indrek Tarand, kes on enda fraktsiooni poliitiline koordinaator EP eelarvekontrollikomisjoni juures.





Kui vaadata üksikute europarlamendi saadikute keskmisi tulemusi, mille puhul filtreeritakse välja riigi suurusest lähtuv saadikute arv, siis on Euroopa seadusloome mõjutamisel kõige mõjukamad Belgia ja Soome parlamendiliikmed. Vote Watch Europe hinnangul võib sellest järeldada, et hoolimata nende liikmesriikide delegatsioonide suurusest on nende mõju parlamendi tööle suurem kui seda võiks eeldada.

Samas Kreeka, Küprose, Leedu ja Suurbritannia delegatsioonid ei kasuta analüüsikeskuse hinnangul oma delegatsioonide suurust arvestades piisavalt ära oma mõjukust ning on võtnud Euroopa Liidu seadusloomes pigem passiivsema rolli.

Analüüsikeskus Vote Watch Europe koostab eurosaadikute mõjukuse pingerida 2016. aastast. Esimest korda mullu avaldatud edetabeli koostamisel võetakse arvesse saadikute tegevust parlamendis. Aktiivsusnäitajate hulka arvestatakse osavõttu komisjonide töös, avaldatud raportite arvu, sõnavõtte ja parlamendiistungitel osalemist.

Keskus on välja töötanud algoritmi, mis kaalub mitmeid saadikute tegevusega seotud nii statistilisi kui ka kvalitatiivseid kriteeriumeid. Vote Watch Europe nendib, et taolise pingerea koostamisel on suurim risk subjektiivsus, kuna erinevate teemade olulisus on huvigruppide jaoks erineva kaaluga. Subjektiivsuse vähendamiseks on analüüsikeskus tänavu kasvatanud hindajate arvu.