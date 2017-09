Pangad: riik peaks hakkama reserve koguma

"Kuivõrd ehitustegevus on aktiivne nagunii, siis puudub vajadus seda valdkonda veel forsseerida. Kui maksulaekumine on hea ja majanduses head ajad, siis tuleks võtta pikaajaline vaade ja valmistuda selleks, et kunagi tulevad paratamatult ka keerulisemad ajad ja on vaja raha kõrvale panna," ütles DNB panga vanemanalüütik Priit Roosimägi Eesti Pangaliidu ja BNS-i korraldatud majanduskasvu arutelul.

"Praegu pole parim aeg hakata Haapsalusse raudteed ehitama," märkis SEB panga analüütik Mihkel Nestor ning lisas, et riigil on majanduse elavdamiseks ehitussektorisse investeerimise asemel mõistlikum suurendada teadus- ja haridusinvesteeringuid. "Betooni on aga lihtsam investeerida, pärast saab linti lõigata," lisas ta.

Swedbanki ökonomisti Tõnu Mertsina hinnangul kasvab Eesti majandus lähiaastatel ligi 3 protsenti aastas, kuid pärast seda muutuvad prognoosid ebakindlaks. "Praegust tugevat majanduskasvu arvestades on mõistlik reserve koguda," sõnas ta.

Nordea panga analüütiku Tõnu Palmi sõnul on aga reservide kogumiseks veel vara. "Reservi koguda oleks veel veidi vara, anname rohkem paindlikkust," ütles Palm, kuid lisas, et riigieelarve võiks ka mitte defitsiidis olla. "Kui vaatame pikaajaliselt, siis on majanduskasv umbes 3 protsenti aastas. Selles valguses tuleks pigem keskenduda sellele, et teha riiklikud investeeringud õigesse kohta, aga mitte rohkem raha kasutada," märkis ta.

Ka Krediidipanga juhatuse liikme Janek Uiboupini hinnangul ei tohi Eesti majanduse elavdamisega liigselt kaasa minna, kuid reservide kogumist hetkel kõige õigemaks ei pea. "Täna pole aeg ja võimekus väga agressiivselt reserve koguda, nii suur see majanduskasv ei ole. Pigem tähelepanu pöörata eurotsooni rahapoliitikast tekitatud majanduse elavdamisele. Peame kainet pead hoidma ja vaatama, et ei lähe selle majanduse elavdamisega liigselt kaasa," lisas Uiboupin.