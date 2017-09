Põlenguid, kus kustutamisel on kasutatud rullis voolikutega nn tuletõrjekappi, esineb aastas üks-kaks, näitab päästeameti statistika. Teisisõnu: ehkki ühiskondlikes, tööstus- ja kõrghoonetes on voolikukappide pidamise nõue, ei leia need praktiliselt kasutust.

Põhjuseid on mitmeid: kas ei leidu majas inimest, kes oskaks seda kasutada või selgub, et süsteem pole töökorras, samuti on esmaseks instinktiks tule eest evekueeruda ning helistada päästeametisse, mitte hakata omal käel tuld kustutama, seda enam, et voolikukasutus eeldab professionaalset väljaõpet.

Süsteem on ka kallis, minnes maksma umbes üks-kaks protsenti kogu suurhoone maksumusest, ning kuivõrd praktikas on nende kasutus jäänud tagasihoidlikuks, leiab päästeamet, et sprinklersüsteem ja päästjad on kokkuvõttes tõhusamad.

Nii jättis siseministri märtsikuus allkirjastatud määrus uutele ehitistele esitatavatest tuleohutusnõuetest ja tuletõrje veevarustuse nõuetest jõusse varasemast tublisti lühema nimekirja, kes voolikusüsteemi jätkuvalt investeerima peavad.

Nõuded kehtivad sestpeale jätkuvalt kõigile ehitatavatele kõrghoonetele ja teatud tüüpi tööstushoonetele, ent majutushoonetele ja haiglatele ning kaubanduskeskustele enam mitte.

Kustutinõue ei kao

Jätkuvalt on aga nõutud tulekustutid, voolikusüsteemi paigaldamine jääb vabatahtlikuks.

Kui vanad hooned soovivad voolikusüsteemist vabaneda, peavad nad taotlema ja tegema ehitusprojekti muudatuse. Muidu tuleb endiselt olemasolevat voolikusüsteemi hooldada lasta.

See otsus ärritas üles tuleohutuspaigaldiste hooldajate keskliidu ehk tuletõrjesüsteemide ehitajad ja hooldajad, kes saatsid avaliku pöördumise muuhulgas päästeametile, nimetades otsust väga lühinägelikuks.

"Olukorras, kus päästeamet on alarahastatud ning kiirreageerimise teenust on üha raskem pakkuda, siis vastukaaluks peaksid tuleohutusenormid ja nõuded mitte leebemaks, vaid karmimaks muutuma. Inimestel peab olema tagatud võimalus iseseisvalt kaitsta ennast tulekahju vastu. Tuletõrje voolikusüsteemid on kahtlemata suur osa tuleohutuslahendusest, mis tagavad selle võimaluse," leiavad tootjad-hooldajad.

"Tegemist on rahvusvahelise praktikaga, mis on toiminud aastakümneid üle maailma ja mille nõudeid meile teadaolevalt pole veel üheski Euroopa riigis leevendatud, vaid hoopis vastupidi. Karmistatakse nõudeid, töötatakse välja ja arendatakse innovatiivsemaid lahendusi jne," põhjendab liit oma pöördumises, lisades, et päästeamet peaks oma energia suunama pigem selgitustööle, milleks tuleohutuspaigaldised ette on nähtud.

Päästeamet peab kriitikute pöördumist deklaratiivseks, milles esitatud väited, mh muu maailma vastupidise praktikaga, pole faktidega kaetud.

"Tulekahju korral on esimeseks enese kaitsmise vahendiks evakueerimine, mitte tulekahju kustutamine. Arvestades, et tavalistel inimestel ei ole tuletõrje voolikusüsteemi kasutamiseks ja tulekahju kustutamiseks piisavat kompetentsi, siis pigem võib see tegevus osutuda väljaõpetamata kasutajale hoopiski võimalikuks ohuks," selgitas pääseameti ohutusjärelvale osakonna peaspetsialist Raido Jalas päästeameti nimel koostatud vastuskirjas.

"Tuletõrje voolikusüsteemi kasutamine oma olemuselt nõuab head professionaalset oskust, mida õpetatakse eranditult just päästjatele. Täiendavalt on märgatud inimeste poolt tehtava hädaabikõne hilinemist olukordades, kus inimesed on asunud tulekahju iseseisvalt kustutama," lisas Jalas vastuskirjas. "Mõistetavalt avaldab selline muudatus mõju liidu liikmete majandustegevusele, aga tuleohutusnõuete kehtestamisel ei saa sellest lähtuda."

Jalas selgitas ERR-ile, et ettevõtete huvi on majanduslik, kuivõrd nõuete leevendamisel kaob osaliselt ära nende leib, kuid ei pea seda põhjuseks, miks ebatõhusat süsteemi edasi toita.