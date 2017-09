Kohtla-Järvel ähvardab nelja kortermaja kütteta jäämine

Majade haldajate sõnul on võlgade tekkepõhjuseks regioonis valitsevast kõrgest tööpuudusest tulenev inimeste raske majanduslik olukord. Samuti koguvad võlgu korterid, mis on omanikuta või kus omanikud sees ei ela, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohtla-Järvel ja Jõhvis on probleemseid maju 39. Kui enamikuga neist loodetakse enne külmade tulekut lahenduseni jõuda, siis nelja maja elanikel tasub alustada talveks soojade riiete ja alternatiivkütteallikate varumist.

VKG Soojuse müügiosakonna juhataja Lembit Prits kinnitas, et ettevõte ei taha neid külma kätte jätta, aga praegusel hetkel ei näe ta teist võimalust, et elanikud leiaks vahendeid, et võlgnevus ära tasuda.

"Aga ma usun, et kui jõuab see kriitiline hetk kätte, siis me istume maha ja räägime veel kord need teemad läbi," lubas Prits.

Kuigi VKG Soojus kütab rohkem kui 800 korterelamut ning makseraskustega korteriühistutega maju on alla viie protsendi, on probleemidega seotud sadu inimesi.

Kortermajade haldamisega tegeleva osaühingu Ahtme Maja juhatuse liikme Veera Leonova sõnul tekitavad probleeme erinevatel põhjustel maha jäetud korterid ning ka korteris elavatel võlgnikel on erinev taust. "Paljud elanikest on vähekindlustatud. On palju töötuid ja palju on ka üksikuid pensionäre ning kütte hind on kallis."