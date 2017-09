Ott Lumi: faktiliselt on tekkinud vähemusvalitsus

"Me ei saa enam rääkida normaalselt toimivast enamusvalitsusest olukorras, kus koalitsioon on kahes komisjonis juba vähemuses. Lisaks sellele on selgunud, et lisaks Ivanovale ka kolm Keskerakonna liiget on avalikult erakonna pealiini suuna vastu protesteerinud, kirjutades avaliku kirja. Ütleme nii, et matemaatiliselt see koalitsioon võib olla veel enamuskoalitsioon, aga sisuliselt ta seda ei ole," ütles Lumi ERR-ile.

"Reaalselt see olukord on selline, et kui opositsioon mingis küsimuses hakkab väga pressima ja ta suudab end konsolideerida, siis tema mõju ja jõud on võib-olla isegi tugevam kui koalitsioonil.

Lumi tunnistas küll, et hetkel sellist poliitilist motivatsiooni hakata koalitsiooni survastama näha ei ole, aga koalitsioon on ikkagi suhteliselt nõrgas positsioonis, eriti arvestades asjaolu, et peagi algavad riigieelarve arutelud.

Lumi hinnangul oleks loogiline kui koalitsioon hakkaks nüüd kokkeleppeid tegema mõne väiksema opositsiooni fraktsiooniga. "See on üliloogiline, et oma positsiooni kindlustada," ütles Lumi.

Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas uuris juunikuus Vabaerakonna esimehelt Artur Talvikult võimaliku toetuse kohta valitsuskoalitsioonile. Siis oli just IRL-ist lahkunud Marko Mihkelson ja Margus Tsahkna, samuti oli juba teemaks Savisaare valimisliidu tekkimine. Lumi sõnul on toetuse otsimine Vabaerakonnalt tõenäoliselt uuesti päevakorral.

"Ilmselgelt jah. Tänases olukorras, kus Keskerakonna häälte peale ei saa kindlasti peaminister olla lõpuni kindel ja kus on näha, et hulk Keskerakonna fraktsiooni inimesi allub nendele Ivanova santaažidele, siis ma arvan, et on loogiline, et on vaja end kuidagi kindlustada," rääkis Lumi.

Seoses Olga Ivanova Keskerakonnast välja viskamisega langes valitsusliidu häälte arv riigikogus 53-le. Ivanovale avaldasid aga täna toetust veel kolm Keskerakonna fraktsiooni liiget Marika Tuus-Laul, Heimar Lenk ja Oudekki Loone, kelle häälte peale valitsus ilmselt kindel olla ei saa.