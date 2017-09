Jaak Aabi kinnitusel on selgus umbes 700 töökoha osas, kuid lõplikud otsused peaks valitsus langetama oktoobris.

Ühe teemana oli arutelu all see, kuidas tagada, et uued töökohad ei tekiks niigi juba toimivatesse keskustesse, nagu Tartu ja Pärnu, vaid et kõik Eesti regioonid ja maakonnakeskused sellest ka päriselt võidaksid.

Aab ütles stuudiointervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et töökohtade väljaviimise otsus võeti vastu kevadel ja see on protsess, mis pidevalt täieneb. "Ja minu kui ministri ülesanne on sel protsessil silma peal hoida, läbi rääkida."

"Kui rääkida suurematest n-ö täisüksustest, siis geoloogiateenistus on minemas Rakverre, erametsakeskus Raplasse, EAS-i üks üksus Pärnusse. Rahandusministeeriumi haldusalas viib statistikaamet 50 ja maksu- ja tolliamet 50 töökohta," lisas ta.

Küsimusele, keda veel survestama peab, et tuhat väljaviidavat töökohta täis tuleks, vastas Aab, et kava võiks tegelikult olla veel ambitsioonikam.

"Mulle anti ülesanne tulla konkreetsemate ettepanekutega oktoobris uuesti. See tähendab läbirääkimisi ja tööd. Kõik nentisid seda, et ministeeriumid peavad pingutama," lausus riigihalduse minister.