Praxise juht Tarmo Jüristo, riigivalitsemise ekspert Külli Taro, ERR-i ajakirjanik Anvar Samost ja Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste õppejõud Tõnis Saarts arutlesid ekspertide "Foorumis" käimasolevate kohalike valimiste, valimislubaduste ja populismi üle. Saates arvati, et kuigi nendel valimistel on märgata vähe populismi, siis on populism valimiste võitmiseks ja isegi valijate valimiskastide juurde toomiseks vajalik.

Saatejuht Andres Kuusk küsis saatekülalistelt, kuidas teha vahet sisulistel lubadustel ja lauspopulismil.

"Igaühe sisetunne on ikkagi kõige parem mõõdupuu, aga kuna tegemist on ikkagi kohalike omavalitsuste volikogude valimistega, siis tuletaks meelde, te me räägime kohalikest küsimustest. Valimiseelsel ajal on väga palju räägitud teemadest, mis ei ole üldse kohaliku omavalitsuse volikogu ülesandeks või otsustada. Ja teiseks - me ei vali linnapeasid, me valime volikogu liikmeid," vastas esimesena Külli Taro.

Taro ütles, et segast informatsiooni on päris palju, aga kui teha selgeks, mida see tulevane volikogu hakkab otsustama ja mida neil on üldse võimalik lubada, siis on valiku tegemine lihtsam.

Tõnis Saartsi sõnul on poliitikutel vaja mobiliseerida valijaid valima ja ainult igavate kommunaalteemadega inimesi valima ei saa. "Sul on vaja veidike vürtsi ka juurde ja siis sa toodki sisse teatud teemasid, mis on väga piiripealsed või ei ole päris kohaliku omavalitsuse kompetentsis," lausus Saarts, lisades, et see võib isegi demokraatiale mingil määral kasulik olla.

Saartsi sõnul tekib probleem siis, kui need lubadused, mis lähevad kohalike omavalitsuste piiridest väljapoole, hakkavad väga tugevalt kogu valimisdebatti domineerima.

Tarmo Jüristo ütles, et populism on paraku Eesti tüüpi poliitilisse süsteemi sisse kootud ja et täitsa ilma populismita valimisi ei võida.

"Kui on küsimus teede korda tegemisest, haigla kohti juurde tekitamisest, lasteaia kohti juurde takistamisest, koolide remondist, siis see ongi asi, mida kohalikult poliitikult oodatakse. See ei ole midagi imelikku, et neid asju teha lubatakse.

Lihtsalt siin tuleks silmas pidada seda, et see, kuidas töötab Eestis nii parlamentaarne kui ka kohaliku taseme valitsus on see, et reegline kipuvad vähemalt suuremates omavalitsustes tekkima koalitsioonid. Ja see on see, kus lõpuks tuleb teha kokkuleppeid ja kompromisse nende antud lubaduste raames.

Sellel hetkel, kui neid lubadusi antakse ei ole seda piirangute kammitsat, aga hiljem praktilises poliitikas see tuleb ja siin tuleb seda arvesse võtta," selgitas Jüristo.

Anvar Samosti sõnul on käesolevad valimised populismi koha pealt väga tagasihoidlikud. "Eesti kohalikud valimised mingisuguse hiiglasliku populismiga pole kunagi hiilanud," sõnas ta. Samosti sõnul on see kampaania tervikuna olnud siiani väga loid.

Samostiga nõustus ka Tõnis Saarts, kes ütles, et populismi sõnumit kannav vaid EKRE, kes lubab rahvale võimu tagasi anda. "Minu kui poliitikateadlase jaoks populism on pigem seotud loosungiga, et anname rahvale võimu tagasi ja lööme selle etableerinid eliidi tagasi. Niisuguseid lubadusi ja hüüdlauseid ei ole keegi peale EKRE välja öelnud," ütles Saarts.

Tarmo Jüristo sõnul on see loosung sisse kootud ka Vabaerakonnale.

Saatekülalised tõid välja, et käesolevad kohalikud valimised erinevad varasematest kahe tooli seaduse, täiesti uute omavalitsuste ja valimisringkondade poolest.

Külli Taro märkis, et uus on ka valimisõigus alates 16. eluaastast ja kandideerimisõigus alates 18. eluaastast.

Anvar Samosti sõnul puudub nendel valimistel suur mobiliseeriv idee. Samost rääkis, et varasemad valimised oli programmilisel tasandil suunatud linnavõimu korruptiivsuse vastu.