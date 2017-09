Kuressaares toimub neljapäeval ja reedel ulatuslik katastroofiõppus, mil saarele on suunatud lisajõud mandrilt.

Eesti päästemeeskonna meditsiinirühm, Soome ja Eesti Punane Rist ning kiirabibrigaadid harjutavad koos kohalike abistajatega tegevusi suurõnnetuse ajal.

Kuressaare Piiskopilinnuse juurde püstitatakse välihaigla, mida on kõigil huvilistel võimalik 16. septembril kell 9-11 külastada.

Õppuse ja traumapäeva peakorraldaja on Põhja-Eesti regionaalhaigla. Haigla kiirabikeskuse juhataja doktor Arkadi Popovi sõnul toimuvad õppuse stsenaariumi kohaselt Kuressaares rahvarohked rahvusvahelised ooperipäevad, mille meditsiiniliseks turvamiseks suunatakse Saaremaale lisaressursina Eesti päästemeeskonna meditsiinirühm ning täiendavad kiirabibrigaadid mandrilt. Tegeist on rahvusvahelise õppusega, kuhu on kaasatud Soome Punase Risti töötajad.

"Tegemist on esimese taolise suuremahulise õppusega Saaremaal, samas oleme varasemalt sarnaseid õppusi korraldanud mujal Eestis. Nii toimus regionaalhaigla eestvedamisel 2016. aastal katastroofiõppus naabersaarel Hiiumaal, mil samuti harjutati Eesti päästemeeskonna meditsiinirühma aktiveerimist, et püstitada saarele välihaigla ning pakkuda kannatanutele ja patsientidele igakülgset kiiret meditsiiniabi olukorras, kus kohalik haigla ei olnud enam võimeline seda tagama,“ märkis Popov.

"Eesti saarte puhul võtab võimaliku suurõnnetuse korral mandrilt lisajõudude saatmine teadagi aega, näiteks reanimobiilibrigaad jõuab helikopteriga Kuressaarde kõige varem 50 minutiga. Sellest johtuvalt on äärmiselt oluline harjutada kohalike abiandjatega ehk päästekomandode, kiirabi, Kuressaare haigla meedikute ja teistega, samuti mandrilt tulnud lisajõudude koostöö ladusat toimimist, et kõigil saarlastel oleks turvatunne ning et nad ei jää abita ka kriisisituatsioonis," lisas Popov.

Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst doktor Andrus Remmelgas rõhutas, et regionaalhaigla suhtub väga tõsiselt meditsiinilise turvalisuse tagamisse oma piirkonnas.

"See ei tähenda vaid igapäevast ravialast tegevust, kus meie eesmärgiks on läbi tiheda koostöö regiooni haiglatega tagada patsientidele parim diagnostika ja ravi. Me peame olema valmis tagama sujuva koostöö ka suurõnnetuste ja katastroofide korral. Selleks olemegi korraldanud juba aastaid analoogseid õppusi oma piirkonnas ning panustanud ka Eesti Päästemeeskonna toetamisse," ütles ta.



Saaremaa õppuse esimeses etapis neljapäeval aktiveerub Eesti päästemeeskonna meditsiinirühm, kes koguneb koos meditsiinilise varustusega Virtsu sadamas ja sõidab praamiga Kuivastu sadamasse.

Edasi suundutakse Kuressaarde ning Kuressaare Piiskopilinnuse lähedusse püstitatakse välihaigla telklinnak, kus alustatakse võimalike kannatanute vastuvõtmist.

Õppuse stsenaariumi järgi toimub Kuressaare haiglas õhtul tulekahju, mistõttu alustatakse haiglaravil viibivate patsientide osalist evakuatsiooni välihaiglasse.

15. septembril saabuvad saarele kuus täiendavat kiirabibrigaadi mandrilt. Katastroofiõppus jätkub regionaalhaigla kiirabikeskuse traumapäeva ning meditsiinimeeskonna õppusega.

Kell 11-13 harjutatakse erinevaid kiirabisimulatsioone nagu traumakäsitlust, elustamist ja muud sellist Kuressaare päästekomandos, Piiskopilinnuses, Kuursaalis, Roomassaare sadamas ning tänavatel, samal ajal toimuvad harjutused ka välihaiglas.

Kell 13.30-16 on suurõnnetuse õppus Kuressaare merepromenaadil, mil harjutatakse toimetulekut masskannatanute situatsiooniga. Legendi järgi toimub ooperipäevadeajal paljude kannatanutega liiklusõnnetus, mil juhitavuse kaotanud auto sõidab rahvamassi sekka.

Õnnetuskohale saabuvad nii politsei, päästjad kui ka kiirabi ning kannatanuid toimetatakse nii Kuressaare Haigla erakorralise meditsiini osakonda kui ka välihaiglasse, kus harjutatakse masskannatanute vastu võtmist ja abi osutamist.



Traumapäev ja õppus lõppeb orienteerivalt kell 18.

Õppuse ajal 15. septembril kell 13.30-16 võib Kuressaare haigla erakorralise meditsiini osakond olla ajutiselt ülekoormatud, mistõttu paluvad korraldajad patsientide mõistvat suhtumist.

16. septembril on kõik huvilised kell 9-11 oodatud lahtiste uste päevale välihaiglas, et lähemalt tutvuda haigla varustatuse ning meditsiinimeeskonnaga.

Õppuse ajal on Kuressaares liikumas tavapärasest tunduvalt rohkem kiirabisõidukeid. "Selleks, et minimaalselt häirida Kuressaare igapäeva elu, sõidavad kiirabibrigaadid järgides kõiki liikluseeskirja reegleid ning ei kasuta vilkureid ega sireene," ütles Popov.