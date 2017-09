Ukraina välisministri Pavlo Klimkini sõnul on Vene presidendi Vladimir Putini ettepanek Ukrainasse ÜRO rahuvalvajad saata Venemaale iseloomulik vassimine ja manipulatsioon.

Klimkin rääkis usutluses Eesti Päevalehele, et see ettepanek on Venemaa nõudmisi arvestades täielik manipulatsioon.

"Venemaa tõi terroristid sinna kohale, nüüd aga tuleks justkui nende tahtmistega arvestada. See oleks sama, kui Prantsusmaa oleks sunnitud Mali operatsiooni kokku leppima seal tegutsevate mässulistega – täpselt sama loogika, kuigi ma ei taha neid asju võrrelda," märkis ta.

Klimkini hinnangul mõjuks see turvalisusele halvasti, sest kaetud oleks ainult kontaktliin, mitte kogu okupeeritud piirkond ning OSCE Ukraina-missiooni vaatlejate tegevusvabadus kahaneks veelgi ja nad ei suudaks iseendidki kaitsta.

"Tegemist on väga sihikindla manipulatsiooniga turvalisuse vähendamiseks, mis pakuks ühtlasi venelastele võimaluse end protsessi eestvedajatena näidata. Samuti legitimeeriks see venelaste protektoraadi Luganskis ja Donetskis. Seda aga ei juhtu kindlasti kunagi, tegemist on põhimõttelise seisukohaga," kinnitas ta.

Klimkini märkis Venemaa sõjalise suurõppuse Zapad kohta, et see kujutab fundamentaalset ohtu Euroopale, Euroopa Liidule ja NATO-le ning on midagi rohkemat kui provokatsioon.

"Zapadi ohtlikkuse mõistmiseks piisab sellest, kui vaadata, mis selle eesmärgiks on seatud: astuda vastu mingitele väljamõeldud riikidele. Pole mingit kahtlust, et see puudutab Poolat, Balti riike ja Ukrainat," märkis ta.

"Peame leidma viisi Euroopa ja NATO idatiiva ülesehitamiseks ning Ukraina peaks olema selle osa. Ohtudele vastu seismiseks tuleks tegeleda nii sõjaliste kui ka hübriidohtudega ja meie, ukrainlased, saame nüüd juba üsna hästi aru, mida venelased hübriidsõja all silmas peavad," tõdes ta.

Klimkin leiab, et raudse selgusega tuleb aru saada, et tegemist ei ole üksnes sõjalise õppusega, sest venelased tõstavad pidevalt ohutaset.

"Venelased käsitlevad julgeolekut nagu mingit tooraineturu kaupa, üritades kuumust juurde või maha keerata ja hindu mõjutava keskkonnaga manipuleerida. Selline on nende loogika. Peame olema valmis Vene ohule süstemaatiliselt lähenema, mitte keskenduma üksnes konkreetsetele manöövritele. Ei saa elada ühest õppusest teiseni ja harjutada neile vastu astumist. Peaksime valmis olema igal hetkel, mitte ainult täna, homme või kuu aja pärast," kinnitas Klimkin.