Tallinna kesklinna majadelt sodimiste eemaldamiseks kulub tuhandeid eurosid

Kesklinna vanem Taavi Pukk ütles ERR-ile, et keskmiselt on linnaosal aasta jooksul kulunud 30 000 eurot puhastusteenuse ostmisele, kuid seoses puhastusainete ja tööjõukulude kallinemisega võib eeldada, et järgmisel aastal kulub juba umbes 35 000 euro ulatuses.

Uus riigihange teenuse osutamise raamlepingu sõlmimiseks on välja kuulutatud, pakkumuste esitamise tähtaeg 19. september, misjärel siis saab Puki sõnul täpselt teda, milliseks hinnad kujunevad.

"Võrdluseks võib tuua, et sel aastal vahetas Kesklinna valitsus Falgi pargis välja kõik pingid ja prügikastid ning tööde maksumus oli ligi 30 000 eurot. Seega kui sodimisi poleks, võiks linnaruumis seda raha palju parema eesmärgi nimel kasutada," lausus Pukk.

"Kõige enam teevadki meelehärmi majaseintele värvitud arusaamatud kritseldused, mille kohta on grafiti liigagi uhke nimetus, tegemist on lihtlabase sodimisega," lisas linnaosa vanem.

Probleeme on linnaosa valitsusel nii Tallinna linnale kuuluvate hoonete ja objektidega kui ka eraomanike majadega. "Sodijat ei huvita kui ilusasti hoone korras on või kelle oma. Kahjuks esineb ka juhtumeid, kus öösel ronitakse üle lasteaia piirdeaia ning tehakse oma märgid peale kõigile mänguatraktsioonidele ja lasteaia seinale. Ja kindlasti pole see mingigi kunst, vaid lihtsalt kritseldus, halvemal juhul roppus," rääkis Pukk.

Kesklinna valitsuse ametnikud on täheldanud ka olukorda, kus uutele või asja renoveeritud objektidele linnaruumis tekivad kiirelt peale kritseldused. "See tekitab küsimuse, mis paneb küll inimese sõrmed sedaviisi sügelema, et peab värvi kätte haarama ja kõike määrima," sõnas linnaosa vanem.

Kahjuks on sodijate tabamine Puki sõnul ülimalt keeruline, sest teo sooritamine võtab vähe aega ning enamasti tehakse seda pimeduse varjus. "Oleme Kesklinna valitsuses juba tõsiselt arutanud, et panna välja nn “pearaha“ või „auhinnaraha“ neile, kes aitavad sarisodijad tabada. Tegemist on ebameeldiva probleemiga, mille tagajärgede likvideerimine maksab linnale ja ka eraisikutele kümneid tuhandeid eurosid, kokku ehk isegi rohkem, aastas."