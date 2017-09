Tallinna rüütliordude muuseumi kuraatori Kristjan Kaljusaare sõnul on usutavasti tegu märgiga, mille annetas Poola-Leedu kuningas Augustus II 1712. või 1713. aastal sõpruskingina tsaarile ning tänapäeval on see Poola kõige kõrgem autasu, kirjutab Eesti Päevaleht.

Peeter I kandis Poola kuninga kingitud ordenit õige mitu korda, sest kaks valitsejat olid Põhjasõja ajal liitlased ja võitluses Rootsi vastu oli vaja sõjaplaani pidamiseks omavahel kohtuda ning selliste kõrgete diplomaatiliste kohtumiste puhul käis üksteisele varem kingitud ordenite kandmine protokolli ja etiketiga kaasas.

1705. aastal, kui rootslaste vägi haaras suure osa Poola-Leedu kuningriiki, otsustas täbaras seisus kuningas Augustus II Tugev rajada valge kotka ordu.

Selle kaudu sai kuningas otsida poliitilist toetust, kui määras ordu liikmeteks poliitilisi tegelasi ja Vene kindraleid ning kõik ordu liikmed said Valge Kotka ordeni, kuid tsaar Peeter I jaoks meisterdati eriti uhke variant.

"See pole üks orden teiste seast, vaid üsna eriline. Tavaliselt ei ole Valge Kotka ordenid nii hiiglaslike teemantidega. Peeter I ordenite kogus oli ta ilmselt silmapaistev," ütles Kaljusaar.

Esialgu arvati, et tegemist on hilisemast ajast pärit ordeniga, kuid selle tagaküljel olev Augustus II monogramm ja võrdlus ajalooliste dokumentidega andis alust arvata, et ordenil on suurem ajalugu.

Keisrinna Katariina II ajal mainiti seda märki ja kirjutati, et sellel on välja vahetatud kaks teemanti. Tõepoolest paistavad ordenil kaks kivikest kolmandast erinevad. Pikka aega keisrite valduses olnud ordenit hoiti alguses Moskvas, kuid Katariina II ajal viidi see Peterburi, kus see kaunistas keisrinna teemandituba.

1917. aasta revolutsioon tähendas paljudele aumärkidele kurba saatust, sest bolševike valitsus müüs osa ordeneid, kuid suurem osa lammutati, et teemante ja muid vääriskive eraldi müüa.

"See aumärk suutis imekombel jääda suhteliselt ühte tükki. Me ei tea, kes selle ostis, aga ilmselt keegi, kes üritas päästa Vene keisrite aumärke. See oli aastakümneid kadunud, kuni jõudis poolanonüümselt meie kogusse," ütles Kaljusaar.

Tsaarile kuulunud orden maandus Tallinnas üsna väärikasse paika, kus on ümbritsetud Austria kantsleri Klemens von Metternichi, Etioopia viimase keisri Haile Selassie ja viimase Austria-Ungari keisri Karl I aumärkidest, mida suurkujud on ka kandnud.