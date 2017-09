Olga Ivanova jätkab Keskerakonna fraktsiooni liikmena

Keskerakonna fraktsiooni liikmed arutasid kolmapäeval Ivanova küsimust ning kuulasid ära saadiku enda mõtted fraktsioonis jätkamise osas. „Olga Ivanova kinnitas, et soovib jääda fraktsioonis ning toetab praeguse valitsuse poliitikat ja fraktsiooni distsipliini valitsuse eesmärkide elluviimisel,” teatas fraktsiooni juht Kersti Sarapuu.

Erakonna kõneisiku teatel ütles Ivanova, et soovib jätkata valitsuse toetamist Keskerakonna fraktsioonis. „Olen alati rõhutanud, et opositsiooni langemine on Reformierakonnale ja Eestile olnud kasulik. Antud valitsusele alternatiivi ma ei näe ning mina ei saa olema see, kelle pärast Reformierakond saab tagasi võimule,“ põhjendas Ivanova oma soovi jääda fraktsiooni.

Sarapuu lisas, et oluline on kindlasti ka see, et kõik fraktsiooni liikmed järgiksid fraktsiooni töökorda ning omavaheline suhtlus oleks konstruktiivne. „Fraktsiooni liikmed leidsid, et erakonna volikogu ja juhatuse otsus, mille järgi valimisliitudes konkureerivad inimesed ei saa jätkata Keskerakonnas, oli õige. Samas võimaldame Ivanoval anda oma panus sõlmitud koalitsioonileppe täitmisesse,“ ütles Sarapuu.

Esmaspäeval otsustas Keskerakonna juhatus Edgar Savisaare valimisliidus kandideeriva Ivanova erakonnast välja visata. Samuti otsustati välja visata ka 31 inimest, kes Keskerakonna-väliselt kandideerivad.