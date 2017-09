Eestimaa Roheliste juhi Züleyxa Izmailova hinnangul peaks Tallinna Televisioon (TTV) muutuma paremaks, kuid kanali sulgemisel Izmailova mõtet ei näe. Tema sõnul võiksid linnatelevisiooni teha noored, kes tooksid kanalisse värskeid ideid.

Izmailova väitel saaks munitsipaalkanalisse sisu toota palju kvaliteetsemalt ja väiksemate kuludega. Seejuures rõhutab roheliste esinumber, et kanal peab kajastama kohalikke uudiseid ja selle sisu ei tohiks olla nii politiseeritud.

Kuigi Olga Ivanova nendib, et tema eetriaeg TTV-s on piiratud, ei tohiks kanalit mitte mingil juhul sulgeda. Ivanova arvates ei peaks spekuleerima kanali programmi kvaliteedi üle, vaid panema telekanali raha teenima.



Lisaks TTV-le peaksid Ivanova arvates reklaamitulu teenima ka ajalehed Pealinn ja Stolitsa. Sestap ei mõista Ivanova, miks kohaliku omavalitsuse meediaväljaanded pole veel reklaamiturule sisenenud.



Erik Vesti arvates saab Tallinna Televisioon jätkata vaid isemajandava ettevõttena. See tähendab, et kogu programmi peaks Vesti hinnangul rahastama reklaamituluga. Teisalt nendib Vest, et ettevõtjad ei soovi kanalit reklaamirahadega toetada, kuna tema väitel arvatakse, et see jõuab otse Keskerakonna rahakotti.



Vesti märgib, et linnavalitsus võiks leida meediapartneri avaliku hanke kaudu. Nii saaksid osaleda konkursil nii erakanalid, rahvusringhääling kui ka Tallinna Televisioon. Võrdses konkurentsis selguks linnavalitsuse koostööpartner kellega sõlmitud leping kestaks aasta või paari.