Maris Lauri: riigieelarve peaks koostama ülejäägiga

Kui kevadel lähtus valitsus nelja aastast eelarvestarteegiat koostades majandusprognoosist, mis ennustas tänavuseks kasvuks 2,4 protsenti SKP-st, siis tegelikult kasvab majandus tänavu ligi kaks protsendipunkti enam, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eelarve kasvab üle 10 miljardi, kuskil 10,2 tõenäoliselt ja aga seal tegelikult enamik kuludest ongi juba kaetud riigieelarvestrateegiaga, mis on neljaks aastaks paika pandud. Selle aasta kevadel pandi paika 2018 aasta eelarve ja seda sisuliselt avada meil plaanis ei ole," ütles rahandusminister Toomas Tõniste (IRL).

Peaminister Jüri Ratas aga ütles, et korraliku majanduskasvu tõttu võib valitsus siiski teha järgmise aasta eelarvesse teatud muudatusi.

"Tahame, et valitsussektori eelarve püsiks võimalikult tasakaalupunkti nulli lähedal, see on loomulikult tänasele valitsusele oluline. Ja see on ka põhjus, miks me nüüd nendel päevadel vaatame üle tulenevalt uuest majandusprognoosist ka 2018 aasta eelarve konkreetsed numbrid," selgitas valitsusjuht.

Ratas kinnitas üle, et valitsus jätkab vastutustundliku eelarve poliitkat. Näiteks kui eelarvepositsioon lubab järgmisel aastal lasta eelarve miinusesse 0,5 protsendi ulatuses SKP-st, siis värske prognoosi järgi on see -0,2 protsenti.

Majandusanalüütikud ja riigikogu opositsioon aga leiavad, et praegune valitsus kulutab tuleviku arvelt.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Maris Lauri leiab, et vastutustundliku eelarvepoliitika korral peaks minema eelarve ülejääki, mis võimaldaks koguda reserve.

"Valitsus on võtnud kevadel suuna sellele, et nad hakkavad hoopis kulutama, lähevad puudujääki. Praeguses majandusseisus on ülejääk normaalne," sõnas Lauri.