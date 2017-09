Jegorov: jagamismajanduse kasv sunnib maksustamise aluseid üle vaatama

"Töötamise mustrite muutumine on väljakutse meie maksupoliitikale, tuues ühtlasi kaasa muudatused maksude kokkukogumises ja laialijagamises," ütles Jegorov kolmapäeval Eesti EL-i nõukogu eesistumise raames korraldatud Tulevikutöö konverentsil, edastas rahandusministeerium. Jegorovi sõnul sunnib piiriülese tegevuse ja jagamismajanduse kasv omakorda üle vaatama maksustamise alused ja senise regulatsiooni. Ta lisas, et Eesti on seni suutnud uutele oludele kiiresti ja tõhusalt reageerida.

Jegorov tõi piiriülese tegevuse ning jagamismajanduse näideteks e-residentsuse, mis võimaldab mitteresidentidel teha tööd kus iganes, samuti maksu- ja tolliameti koostöö Uberi, Taxify ja EstateGuruga,järgmisel aastal käivituva ettevõtluskonto, mis lihtsustab maksude maksmist ning pensionide ekspordi üle maailma.

Tehnoloogilised lahendused võimaldavad inimestel teha tööd just neile sobival ajal ja kohas, traditsioonilised töölepingud on asendumas muud tüüpi lepingutega, kasvamas on jagamismajanduse osakaal, loetles Jegorov. "Näiteks digitaalsed nomaadid – küsimus on, kellele peaks minema nende maksutulu ja mis üldse motiveeriks neid panustama ühe konkreetse riigi sotsiaalkaitsesse," sõnas ta.

Lisaks maksuküsimustele on uued töötamise mustrid väljakutse maksuhaldurile, kuna enamik kliente tahab teenustele ööpäevaringset juurdepääsu ja soovib teenuseid saada virtuaalselt. Uued lepingutüübid ja piiriülene tegevus eeldab jällegi senisest keerukamat nõustamist, seda erinevates keeltes.

Jagamismajanduse anonüümsus muudab andmete kogumise keerukamaks ja võib ohustada ausat konkurentsi. „Samas on meil selles osas ette näidata maksuameti edukas koostöö sõidujagamise ja ühisrahastusplatvormide puhul,“ märkis Jegorov. Ta lisas, et tegi kolmapäeval airBnB esindajale ettepaneku ühineda koostööle avatud platvormidega, nagu Uber, Taxify ja EstateGuru ning osaleda tuludeklaratsioonide vabatahtlikus eeltäitmises.

Edukaks sammuks tuleb pidada ka väikeettevõtjate võimalust tuleval aastal lihtsamini makse tasuda ettevõtluskonto abil.