Hispaania ähvardas Kataloonia omavalitsusjuhte vahistamisega

Madrid on rahvahääletuse ebaseaduslikuks on kuulutanud.

See samm suurendab survet Kataloonia ametiisikutele vaid üks päev enne seda, kui separatistide leer sadamalinnas Tarragonas ametlikult referendumikampaania käivitab.

Kataloonia omavalitsuste liit kutsus kõiki piirkonna omavalitsusjuhte laupäeval Barcelonasse protestima Hispaania õigussüsteemi vastu.

Prokuratuuri korralduse kohaselt peavad kõik meerid, kes on nõustunud iseseisvushääletuse organiseerimisele kaasa aitama, kohtu ette ilmuma või riskima vastasel juhul vahistamisega.

Kataloonia iseseivsusmeelne valitsus on palunud piirkonna kõigil 948 omavalitsusjuhil võimaldada ruume hääletuse läbiviimiseks.

Seni on nõustunud osalema 712 peamiselt väiksemat omavalitsust, ilmneb Kataloonia iseseisvusmeelsete omavalitsuste liidu veebilehel üles riputatud avaldusest.

Kataloonia valitsuse pressiesindaja sõnul kavatseb täitevvõim omavalitsusjuhte toetada ja nende otsust austada.

Päev varem oli prokuratuur teinud Kataloonia politseile ülesandeks konfiskeerida hääletussedelid, valimisflaierid ja igasugused muud referendumiks kasutatavad materjalid.

Prokuratuur on juba esitanud seoses referendumiplaanidega ka ametliku hagi Kataloonia presidendi Carles Puigdemonti ja tema valitsuse vastu, süüdistades neid kodanikuallumatuses, võimu kuritarvitamises ja riigi raha omastamises. Neist viimane näeb ette kuni kaheksa-aastase vanglakaristuse.

Kolmapäeval pandi kinni ka referendumi ametlik veebileht, mille järel teatas Puigdemont Twitteris viivitamatult uue veebilehe aadressi.

Puidgemont on öelnud, et tegemist on vastavalt Kataloonia parlamendis kinnitatud seadustele legaalse referendumiga. "Vaid Kataloonia parlament saab diskvalifitseerida valitsuse, mida ma juhin. Ükski teine juriidiline või poliitiline organ seda teha ei saa," deklareeris ta, kommenteerides põhiseaduskohtu otsust, mis referendumiseaduse tühistas.

Kui "jah"-leer referendumi peaks võitma on Kataloonia piirkonna valitsus lubanud iseseisvuse välja kuulutada 48 tunni jooksul.

Referendum on pingestanud Kataloonia suhteid peaminister Mariano Rajoy konservatiivse valitsusega, mis on lubanud teha kõik vajaliku referendumi blokeerimiseks.

Rajoy väidab, et Hispaania põhiseadus ei luba ühepoolselt iseseisvuse üle otsustada, ning sama seisukohta jagab ka põhiseaduskohus.

Hispaania kirdeosas asuv 7,5 miljoni elanikuga umbes Belgia suurune Kataloonia on tugeva majandusega piirkond, kus ollakse uhked oma kultuuri ja keele üle.

Kuid Kataloonia ühiskond on iseseisvuse osas lõhestunud. Juulis läbi viidud küsitlusele vastanuist toetasid iseseisvust 41,1 ja vastustasid 49,9 protsenti Kataloonia elanikest. Tervelt 70 protsenti soovisid referendumit, et see küsimus lõplikult lahendada.

Puigdemont on eitanud, et valitsuse separatistlikud sammud on katalaani ühiskonda lõhestanud.

"Valimiskastid ühendavad, nad ei lõhesta," lausus ta. "Lõhestab ja demokraatiat alavääristab see, kui inimestel ei lasta hääletada."