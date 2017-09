Võrumaal Varstu vallas asuv Krabi kool, kus käisid erivajadustega noored, on sellest sügisest suletud. Ehkki kooli sulgemise taga on asjaolu, et kolm koolitöötajat sattus kriminaaluurimise alla, siis kooli sulgemisega kaasnev probleem säilib.

Krabi kool on pisike Võrumaa kool, mis viimased kolm aastat tegutses erakoolina. Seal õppis 65 erivajadusega last üle Eesti. Kooli sulgemiseni viis lastekaitsetöötaja politseile tehtud avaldus, mille järgi uuritakse nüüd, kas õpilaste kallal on tarvitatud vägivalda.

Kuid erivajadustega laste kooli sulgemine toob esile hoopis suurema probleemi, toob välja ERR-i Lõuna-Eesti korrespondent Mirjam Nutov, kes on Krabi kooliga seonduval mõnda aega hoidnud kätt pulsil.

"Mitte nii oluline ei ole see kriminaalmenetlus praegu, sest me ei tea, mis seal juhtus," nentis Nutov "Terevisioonis". Nutovi sõnul on aga tegu jäämäe tipuga - palju olulisem on see, mis on all pool: noored ja need põhjused, miks nad on erivajadusega koolis.

"See ei ole ainult Võrumaa küsimus, see on üle Eesti. Küsimus on, mis siis saab nendest noortest edasi, kellele tegelikult oli vaja teistsugust lähenemist?" kirjeldas Nutov.

Erinevate erivajadustega lapsi on eesti 5-10 protsenti. "Miks üldse peab neid lapsi kuhugi panema? Miks me ei võiks tegeleda nendega seal, kus nad on?" küsis haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna koordinaatori Jürgen Rakaselg.

Tema sõnul näeb kaasava hariduse põhimõtet ette seda, et erivajadustega lapsed õpivad tavakoolides, oma kodukoha koolides. Mirjam Nutov nentis selle peale, et kaasava hariduse põhimõte on miski, mis töötab paberil, kuid päriselus on tegelikult vaja erivajadustega lastele eriõpetust ja ka mõnel puhul erikoole.

Seega teravdab Krabi kooli sulgemine olukorda veelgi, sest kaasava hariduse põhimõte ei täida täiel määral oma eesmärki ning üle Eesti on hulk erivajadusega noori, kellele on vaja erivajadustest lähtuvat õpet.