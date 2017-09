Talvik: me teadsime, et Vabaerakonna olukord läheb raskemaks

Vabaerakonna esimees Artur Talvik ütles, et partei oli teadlik sellest, et kohalikel valimistel valimisliitudes kandideerides langeb erakonna populaarsus.

"Me teadsime, et meie olukord läheb raskeks seoses sellega, et me kohalikel valimistel oma erakonna nime all ei kandideeri ja meie liikmed kandideerivad valimisliitudes. Me toetame moraalselt valimisliite, aga meie liikmed ka nendes valimisliitudes esindavad kohalikke kogukondi," ütles Talvik ERR-ile.

Talvik rääkis, et selline mõttelaad on Eesti poliitikas ebastandartne."Seda peab rohkem selgitama inimestele, miks me nii teeme," lausus ta.

"Kuna meie nägusid ja plakateid kuskil linna peal ei ole, siis on arusaadav, et ka reiting võib olla praegusel hetkel all," sõnas Talvik.

Talvik rääkis, et erakonna liikmed jäävad oma põhimõtetele kindlaks. "Me oleme enesekindlad ja me leiame, et kui me oleme sellise otsuse teinud, siis me läheme sellega lõpuni. Selgitades inimestele, et igasugused peibutuspartlused on rahva valijate täielik petmine," selgitas Talvik.

"Mida rohkem me neid põhimõtteid ühiskonnas selgitame, seda rohkem meie toetus ka kasvab. Võib-olla endale tuhka pähe raputades võib öelda, et me pole võib-olla piisavalt selgitanud oma positsiooni ja selgitanud, miks me üht või teist asja teeme," ütles ta veel.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlustest selgus, et Vabaerakonna toetus on langenud alla valimiskünnise. Vabaerakonda toetas veebruaris seitse protsenti, kuid septembris on nende toetus kukkunud alla valimiskünnise ehk kolme protsendini.