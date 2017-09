Vabaerakond esitas eelnõu välireklaami keelu tühistamiseks

Vabaerakonna eesmärk on, et kogu aktiivse agitatsiooni perioodi ajal kehtinud poliitilise välireklaami keeld tühistatakse ja piiratakse see keeld ainult ühe valimispäevaga.

Teine pakutav muudatus seisneb valimisreklaamide suuruse piiramises. Vabaerakonna ettepanek on piirata välireklaam ühele ruutmeetrile.

Partei kolmas ettepanek on piirata valimiskampaania kulutusi perioodil 90 päeva enne valimispäeva konkreetse summaga, mida arvutatakse keskmise brutopalga baasil.

Erakonnaseaduses näeb Vabaerakond ette muudatuse, et erakond, mis on kulutanud poliitilisele reklaamile rohkem, kui seaduses on ette nähtud, jääb ilma maksimummäära ületanud summast riigieelarvelise eraldise kontekstis.

Eelnõud üle andes ütles Vabaerakonna esimees Artur Talvik, et poliitilise välireklaami piirangute tõttu tekkinud olukord on läinud absurdi.

"See eesmärk, mis kunagi Res Publica eestvedamisel, kui ma mäletan, sisse viidi, et need koledad suured inimesi hirmutava plakatid linnast ära võetakse ja selle eesmärgil tehtud seadus on viinud suhteliselt absurdse situatsioonini. Tegelikult on kampaaniad läinud veel kallimaks, valimiskampaaniad on läinud pikemaks, välireklaami on sellest hoolimata kõik kohad täis," lausus ta.