"Need on asjalikud ettepanekud, mille sisustamise suhtes kindlasti on hulka debatti tulemas, aga minu meelest on see pidamist väärt," ütles Pomerants ERR-i raadiouudistele.

Pomerantsi sõnul arutab põhiseaduskomisjon Madise ettepanekuid ilmselt oktoobrikuus.

Pomerants rääkis, et riigikogus tuleb arutada, millised muudatused, millisel kujul oleksid mõistlikud seadusandlusesse sisse viia. Ta arvas, et eelnõu võiks tulla põhiseaduskomisjonist.

Küsimusele, millist ettepanekut peab Pomerants kõige olulisemaks vastas ta, et neid on erinevaid.

"Osa näiteid tulenevad konkreetsetest juhtumitest Eesti Vabariigis konkreetsete inimestega, olgu selleks siis ametiisiku tahtliku süüteo näide ja tõepoolest on veider olukord, kus karistus rahalise trahvina võib olla väiksem kui see hüve, mis süüteo rikkumisega saadi. See on selline põhimõtteline asi, mis tuleb kõrvaldada. Või ka see, kui isik on tahtlikes kuritegudes süüdi mõistetud, siis ta ei saaks rahulikult selles omavalitsuses karistuse kehtimise ajal edasi töötada. Aga kindlasti sellise üldise preventiivse meetmena on oluline ka see auditeerimise temaatika," rääkis Pomerants.

Õiguskantsler Ülle Madise pöördus riigikogu põhiseaduskomisjoni poole, et algatada seaduste muutmine, mis praegusel kujul ei võimalda tema hinnangul piisavalt ennetada ja ohjeldada korruptsiooni linnades ning valdades.

