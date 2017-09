Simson: oleme riigieelarve kokkuleppele väga lähedal

Majandusminister Kadri Simson (KE) ütles valitsuskabineti istungi vaheajal ERR-ile, et võimuliit on väga lähedal 2018. aasta riigieelarve kokkuleppele.

"Kokkuleppele oleme väga lähedal. Väga suuri vaidlusi ei ole. Praegu otsitakse katet ja tõstetakse kulusid ümber küsimustes, mis on üles kerkinud viimasel ajal," ütles Simson.

"Me eeldame, et järgmisel aastal tõuseb miinimumpalk ja riigisektoris on väga palju inimesi, kes saavad väikest palka, mistõttu tuleb leida lisavahendid palgatõusuks," tõi ta ühe näite veel lahtisest küsimusest.

Suurtes ja kulukates asjades, nagu maksureform, kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamine ja lisaraha haigekassale, on ministri sõnul juba varem üksmeel saavutatud.

Suhkrumaksu küsimus lahtine

Mis saab magustatud jookide maksustamisest, mille president jättis seadusena välja kuulutamata, Simson veel öelda ei osanud.

"Seda maksu ei ole seadustatud ja sellest peame lähtuma. [Riigieelarve] tööversioonis ta on, aga see eelarve, mis tuleb riigikokku, peab olema kaetud kehtivate maksumuudatustega," kommenteeris ta.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ütles ERR-ile, et talle ei ole üllatus, et IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder on maksu vastu, kuid teistsugust kokkulepet seni pole.

"IRL-i esimees on varemgi öelnud, et talle see maks ei meeldi. Meeldimisel on poliitikakujundamisel oma roll, aga olulised on kokkulepped. Teistugust kokkulepet meil ei ole, kui see, mis sai varem sõlmitud," ütles kabinetiistungile tõtanud Ossinovski.