ERJK alustas menetlust Linnahalli värvimise teemal

"Kuna Tallinna linna eelarvest on eraldatud 15 000 eurot, aga pole täpselt aru saada, miks see raha on eraldatud ja kuna samas üks valimistel kandideeriv isik end selle taustal promob, siis tekkis küsimus, kas me näeme selle 15 000 euro puhul üritusturunduse rahastamist," rääkis ERJK esimees Ardo Ojasalu neljapäeval pärast komisjoni istungit BNS-ile.

"Ja kui see on üritusturunduse rahastamine, siis me tahaks aru saada, miks seda valimiste eel tehakse," lisas Ojasalu.

Keskerakondlasest riigikogu saadik ja Linnahalli nõukogu liige Märt Sults organiseeris Linnahalli seina maalingutega katmise ja Keskerakonna juhitud linnavalitsus eraldas selleks ka 15 000 eurot. Muinsuskaitseamet aga ei kooskõlastanud hoone seinte värvimist ning ameti nõudel tuleb nüüd Linnahalli seinad maalingutest puhtaks teha. Kogu protsessis on Sults saanud meedias rohkelt tähelepanu.